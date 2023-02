The Voice Senior 2023, chi sono i finalisti? Nomi e data della finale

La semifinale di The Voice Senior 2023 è giunta al termine e i quattro giudici – Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri – hanno fatto le proprie scelte, decretando i dodici finalisti che accederanno all’ultimo atto del talent show di Rai Uno, condotto da Antonella Clerici.

I finalisti di The Voice Senior 2023

Nel Team Gigi D’Alessio staccano un biglietto per la finale Marco Rancati, Claudio Morosi – che ha tutte le carte in regola per raggiungere il gradino più alto del podio – e Lisa Maggio, mentre terminano il loro percorso all’interno del talent show Giuseppe Izzillo, Gianni Conte e Annalisa Beretta. Loredana Bertè, invece, promuove Lisa Manosperti (candidata alla vittoria), Aida Cooper e la star Ronnie Jones, mentre Rossella Coci, Rosa Alba Pizzo e Diego Vilardo devono lasciare il programma.

Per quanto riguarda il Team Ricchi e Poveri, superano la semifinale Emilio Paolo Piluso, Mario Aiudi e Sergio Borgia – che, al momento, è il super favorito -, mentre tornano a casa Augusta Procesi, Fabrizio Rico e Sergio Moltoni. Nel Team Clementino accedono infine allo step successivo Alex Sure, Minnie Minoprio e Maria Teresa Reale. Per Sebastiano Procida, Beppe Quintale e Luigi Raguseo, invece, The Voice Senior 2023 finisce qui!

Maria Teresa Reale è in finale. La maestra di Sora ha passato anche le semifinali di ‘The Voice Senior’ e venerdì prossimo, 3 marzo, si esibirà insieme ad altri 11 cantanti nella serata conclusiva del programma di Rai 1. Una serata decisiva, che decreterà il vincitore dello show televisivo condotto da Antonella Clerici. La docente della ‘Beata Maria De Mattias’ ha passato le semifinali e incantato giudici e telespettatori grazie alla sua interpretazione di “Oggi sono io”, brano di Alex Britti. Maria Teresa Reale è stata perfetta sia nel canto sia nel suonare il pianoforte.