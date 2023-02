Morena Rosini: chi è, età, carriera, Milk and Coffee, figlia, marito, oggi, foto, The Voice Senior e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Massimo Ghini, Veronica Pivetti, Paolo Ruffini, anche Morena Rosini, ora protagonista a The Voice Senior, talent show che premia le voci over 60. E che si racconterà ai microfoni della trasmissione: dalla carriera con la band Milk and Coffee all’amore.

Dagli esordi al debutto di Morena Rosini con i Milk and Coffee

Morena Rosini non è certo un volto sconosciuto: lei, infatti, è la voce della band Milk and Coffee, celebre gruppo pop degli anni ’70 e ’80. E ora, da solista, ha deciso di partecipare a The Voice Senior, entrando nel team dei Ricchi e Poveri. Proprio nel corso della puntata, ai microfoni di Antonella Clerici, la cantante si è raccontata: “La mia carriera prende il volo nel 1977 quando, con i miei colleghi, diventiamo i Milk and Coffee. Eravamo tre ragazze e un ragazzo, io ero la morella. Il nostro obiettivo era quello di essere internazionali, quindi cantavamo dance e in inglese. Poi è arrivato Sanremo”.

La partecipazione a The Voice Senior

Morena Rosini ha 65 anni e ha vissuto fino a 10 anni a Capena, alle porte di Roma, poi si è trasferita nella Capitale e ha vissuto nel quartiere San Giovanni. Sappiamo che ha studiato Ragioneria, poi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica e ha esordito nel 1977 come leader del gruppo Milk and Coffee con il singolo Goodbye San Francisco. La formazione iniziale della band era così: Giancarlo Nisi, Morena, Corrina Testa, Yvonne Harlow, che è stata poi sostituita da Florence Cavaliere. E ora Morena sta partecipando a The Voice Senior!

Cosa sappiamo sulla band Milk and Coffee

Con i Milk and Coffee la cantante ha partecipato a Sanremo nel 1982 e la band per la prima volta ha cantato in italiano il brano ‘Quando incontri l’amore’, con il quale si sono classificati al sesto posto. Nel 1986 Nisi ha lasciato il gruppo, poi sottoforma di terzetto il gruppo ha partecipato al Festivalbar.

Chi è la figlia Denise

Ma veniamo alla vita privata. Morena ha avuto una storia d’amore con Giancarlo Nisi, fondatore dei Milk and Coffee e dal loro amore è nata una figlia, Denise Faro, che ha partecipato dieci anni fa a The Voice, nella versione originale.

Instagram di Morena Rosini

Morena Rosini ha un profilo Instagram e con l’account @morenarosini vanta oltre 22 mila followers.