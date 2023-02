Milk and Coffee: chi sono i componenti, età, carriera, canzoni, chi è Morena Rosini

Ci siamo, tutto pronto per una nuova, incredibile puntata di Oggi è un altro giorno! Anche questo venerdì Serena Bortone – a partire dalle 14 su Rai 1 – è pronta a regalare un momento di gioia e spensieratezza ai propri telespettatori e come sempre, gli ospiti che si avvicenderanno nel suo salotto saranno numerosi. Presente tra gli altri anche la cantante Morena Rosini, attualmente in gara a The Voice Senior. La donna fa parte del gruppo musicale Milk and Coffee, ecco qualche informazione sulla band!

Chi sono i Milk and Coffee

I Milk and Coffee sono un gruppo musicale italiano di genere pop ed eurodance formatosi nella seconda metà degli anni Settanta. Composto da una voce maschile e tre femminili, la band ha esordito nel 1977 con il singolo Goodbye San Francisco che sul retro presentava il brano Pugni di dollari e spinaci, ispirato al celebre film omonimo Pugni di dollari & spinaci. La formazione inziale del gruppo era così composta: Morena Rosini, Giancarlo Nisi, Corrina Testa e Yvonne Harlow che l’anno dopo sarà sostituita da Florence Cavaliere. Nel 1978 esce il secondo 45 giri Lady Blue che nel retro contiene Welcome to Italy che poi diventa la sigla del programma di Renzo Arbore e Boncompagni Alto Gradimento. Il gruppo è spesso definito come i ‘Boney M italiani’ per via della propria conformazione – tre donne ed un uomo – oltre che per il sound e per il modo di proporsi sul palcoscenico, dove le coreografie ed i balletti a ritmo di musica non mancano.

I lavori in televisione

Nel corso della propria carriera, i Milk and Coffee collezionano innumerevoli successi! Appaiono diverse volte in televisione, ne è un esempio la loro presenza fissa nella trasmissione A tutto gag in onda su Rai 2 nel 1980, e vengono ospitati nei locali e nelle discoteche più famose d’Italia. A coronare la loro ascesa un lungo tour in Europa e in Sud America grazie al quale la band acquisisce ancora più fama e popolarità.

Instagram

