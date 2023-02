The Voice Senior 2023, anticipazioni semifinale: concorrenti e squadre di stasera 24 febbraio, quando c’è la finale

The Voice Senior 2023, talent show di successo condotto da Antonella Clerici su Rai 1, continua ad appassionare il pubblico. E dopo le audizioni al bui e la fase Cut, ora per i concorrenti, tutti over 60, è arrivato il momento di affrontare il temuto Knock Out. E cioè la semifinale dello show, quello che premia le voci over 60, quello che fa salire sul palco persone che decidono di mettersi in gioco, nonostante l’età e i segni del passato.

Cosa succederà nella semifinale di stasera di The Voice Senior

Saranno solo tre i concorrenti di ogni squadra che avranno modo di accedere alla finale, quella prevista per la settimana prossima, per venerdì 3 marzo. Questa sera, quindi, bisognerà fare una lunga selezione. Dopo aver scelto dodici cantanti per team, i giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri hanno dovuto dimezzare le loro squadre e ‘gareggiare’ con 6 talenti. Ora, però, sono chiamati a scendere ulteriormente per decretare i tre finalisti che si esibiranno venerdì prossimo.

Chi sceglie il vincitore

Il vincitore del talent show verrà scelto dal pubblico da casa con il televoto. Chi trionferà? Ma prima, chi dei concorrenti riuscirà ad accedere alla finale e a superare il temuto knock out?

Le squadre di The Voice Senior

In attesa della finale, ecco intanto le varie squadre e i concorrenti rimasti in gara:

Clementino può contare su:

Peppe Quintale

Sebastiano Procida

Alex Sure

Minnie Minoprio

Maria Teresa Reale

Luigi Raguseo

Gigi D’Alessio punta tutto su:

Annalisa Beretta

Marco Rancati

Lisa Maggio

Gianni Conte

Giuseppe Izzillo

Claudio Morosi

E ancora, Loredana Bertè conta su:

Lisa Manosperti

Diego Vilardo

Rosa Alba pizzo

Rossella Coci

Ronnie Jones

Aida Cooper

Per finire, i Ricchi e Poveri hanno nel loro team:

Sergio Moltoni

Emilio Paolo Piluso

Mario Aiudi

Augusta Procesi

Stefano Borgia

Fabrizio Crico.

Chi di loro riuscirà ad arrivare alla finale del 3 marzo? Intanto, l’appuntamento con la semifinale e penultima puntata è per stasera su Rai 1, in diretta, a partire dalle 21.20 circa.