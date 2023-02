Minnie Minoprio: chi è, età, carriera, origini, chi è il marito Carlo Mezzano, figlio, dove vive, The Voice Senior 2023

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a ricordare la grande Milva, la ‘Rossa’ della musica italiana e Massimo Troisi, l’attore che proprio ieri avrebbe compiuto 70 anni, anche Minnie Minoprio. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera come cantante jazz, showgirl e attrice, all’amore.

Dagli esordi al debutto, la biografia di Minnie Minoprio

Minnie Minoprio, all’anagrafe Virginia Annie Minoprio, è nata il 4 luglio 1942; ed è originaria di Ware, in Inghilterra. Lei è una cantante jazz anglo italiana, con un trascorso da showgirl e attrice: con queste attività è nota in Italia. Ma non solo. Ha anche scritto programmi radiofonici per la Rai, testi di canzoni e romanzi. Sappiamo che suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto prestissimo: a soli 15 anni nell’opera Cinderella. Da lì a poco è stata notata da Walter Chiari e Lelio Luttazzi ,che le hanno chiesto di venire in Italia per la rivista Io e la margherita. Proprio in Italia ha mosso i primi passi verso il mondo del jazz, apparendo in televisione e facendo crescere la sua notorietà.

La partecipazione a The Voice Senior 2023

Dopo una carriera di successi, anche e soprattutto nel mondo del jazz, nel 2023 Minnie Minoprio ha deciso di tornare in televisione. E questa volta come concorrente della terza edizione di The Voice Senior, il programma di Rai 1 che premia le voci over 60. Lei è stata scelta da Clementino e fa parte del suo team: riuscirà a vincere?

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Minnie Minoprio, in quegli anni a Roma, ha conosciuto il suo primo marito: il costruttore romano Giorgio Ammanniti con il quale ha avuto un figlio: Giuliano. Il loro matrimonio è durato fino al 1973. Dopo questo matrimonio, non facile anche perché la showgirl ha confessato di non aver parlato con il figlio per ben 9 anni, Minnie Minoprio si è innamorata di Carlo Mezzano. I due sono stati conviventi per 11 anni e si sono giurati amore eterno. Attualmente Minnie Minoprio ha abbandonato la carriera nel mondo dello spettacolo e ha deciso di gestire un B&B a Roma. Proprio nella Capitale Minnie vive attualmente con il marito: Carlo Mezzano, con il quale possiede anche il Cotton Club (locale di musica vintage molto in voga a Roma). E ora ha deciso di rimettersi in gioco a The Voice Senior, programma che vede alla conduzione Antonella Clerici!

Instagram di Minnie Minoprio

Minnie Minoprio ha un profilo Instagram, potete seguirla su questo account @minnieminoprio