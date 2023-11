Alfonso Signorini ed il matrimonio mancato (con una donna). Chi era la fortunata

Ci credereste mai se vi dicessimo che Alfonso Signorini stava per sposarsi con una donna? In una lunga intervista- confessionale al Corriere della Sera, il famoso conduttore del Grande Fratello ha rivelato uno scoop assurdo, ovvero che in passato era fidanzato con una ragazza ed addirittura avevano programmato le nozze. Siete curiosi di scoprire chi era la fortunata e perché si sono lasciati?

Il matrimonio mancato di Alfonso Signorini

Il conduttore del Grande Fratello VIP è tanto informato sulle love story altrui, ma difficilmente in questi anni di carriera si è lasciato andare a confessioni sulla sua vita amorosa e sull’identità dei suoi partner. Finalmente nei giorni scorsi ha raccontato tutte le sue relazioni amorose passate e la scoperta dell’omosessualità.

Il suo primo bacio è avvenuto negli anni dell’adolescenza e del liceo, bensì alla non giovane età di 23 anni. Non si trattava di un uomo, ma di una donna. Inizialmente ha avuto solo relazioni e rapporti sessuali con partner di sesso femminile, solo dopo ha scoperto di preferire gli uomini e non le donne. La donna che ha segnato di più la sua vita era la zia di un suo alunno del liceo classico. Prima di lanciarsi nella carriera televisiva, Alfonso Signorini era un insegnante di lettere. Si innamorò così tanto di questa donna più grande di lui conosciuta nel contesto scolastico di lavoro, al punto da decidere di organizzare le nozze. Il matrimonio fu annullato perché la futura sposa, pochi giorni prima del fatidico giorno, tradì il futuro conduttore con un altro uomo. Gli inviti furono annullati e gli ospiti avvisati.

Dalle donne agli uomini: quando ha scoperto di essere omosessuale?

Anche la sua seconda lunga relazione fu con una donna ed è durata la bellezza di 7 anni. Anche in questo caso lo stesso identico finale della prima love story: Alfonso Signorini viene “cornificato“, come dice lui stesso al Corriere della Sera. Deluso e amareggiato, con tanti dubbi e turbamenti, prova l’altra sponda (lui dice che fa il salto della quaglia) e scopre l’amore per gli uomini. Da quel momento in poi tutto cambia. All’età di 30 anni passati diventa (o meglio si scopre) omosessuale e non starà mai più a letto con una donna.

L’evento che segna il passaggio all’altra sponda è l’incontro amoroso e sessuale con un uomo a Cuba, Ulisse, con il quale il conduttore ha la prima relazione seria con un individuo del suo stesso sesso.

Oggi Alfonso è felicemente in coppia con Paolo Galimberti. I due stanno insieme da oltre vent’anni. Si sono incontrati dopo uno scambio di chat su Tiscali. Gli piacerebbe sposare il suo compagno di vita e confessa di aspettare la fatidica proposta.