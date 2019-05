Alitalia: «Nuovi tagli significano default per il Lazio»

Alitalia. «È spiacevole che si debba arrivare a proclamare uno sciopero del genere solo ed esclusivamente per chiedere tutele sul proprio futuro. Dopo un anno siamo ancora qui a capire se Alitalia vivrà o meno e non a ragionare su come rilanciare un’azienda che deve tornare a essere leader del proprio settore. A sperare che non ci siano nuovi esuberi invece di parlare di nuove assunzioni».

Sciopero aerei 21 maggio 2019: Alitalia, Rynair, cosa succede ai voli. Modalità e fasce di garanzia

«Dipendenti e famiglie hanno già pagato sulla loro pelle scelte non proprio lungimiranti sulla compagnia di bandiera. Ora le priorità sono altre: blindare la centralità dell’aeroporto di Fiumicino, piani di rilancio credibili e partner seri che abbiano voglia di fare di Alitalia un modello nel mondo e non di soffocarla per togliere di mezzo un competitor. La Regione Lazio non può più sostenere nuove emorragie occupazionali. Rischiamo il default». Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio Michela Califano.