Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 14 ottobre 2021: “Venti e burrasca”

Venti e burrasca in tutto il Lazio. Domani sarà una giornata in cui fare attenzione. Il Centro Funzionale Regionale ha annunciato l’allerta meteo per giovedì 14 ottobre. Le previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile indicano l’allerta parte dalla serata di oggi, mercoledì 13 ottobre. Previsti venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Umbria, specie sui settori appenninici, Lazio centro-settentrionale. Ma anche in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale e settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo giovedì 14 ottobre, a Roma sereno

Domani sarà una giornata prevalentemente serena. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 19°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 8 sarà di 5°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 27km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.8, corrispondente a 729W/mq.

Meteo Roma e Lazio 15 ottobre 2021: le previsioni

La giornata sarà caratterizzata da ampio soleggiamento. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 7 sarà di 3°C. I venti saranno moderati da Nord per tutto il giorno con intensità di circa 25km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.6, corrispondente a 715W/mq.