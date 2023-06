Allerta SMS, se ti arriva questo messaggio sul cellulare potresti essere in pericolo

Un nuovo sistema di allerta SMS potrebbe indicare alle persone un momento di imminente pericolo. Di cosa si tratta?

Milioni di cittadini italiani riceveranno sul proprio smartphone un messaggio di allarme, che indica una grave emergenza.

Questo messaggio arriverà in un momento indeterminato e annullerà la modalità silenziosa, avvertendo le persone di una catastrofe imminente o in corso.

Tuttavia, i cittadini non dovrebbero allarmarsi, poiché questo servirà solo come test per il sistema di allerta chiamato “It-alert“.

Questo sistema è stato modellato sul sistema di allerta utilizzato nel Regno Unito il 23 aprile. Qual è lo suo scopo e come funziona?

It-alert: l’allerta SMS per una grave emergenza

Secondo il sito ufficiale della Protezione civile nazionale, le date per la sperimentazione sono già state stabilite con le rispettive regioni.

Il sistema, progettato per far fronte a gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti e in corso, è così spiegato: il servizio It-alert invierà un messaggio pubblico di allerta a tutti i telefoni cellulari all’interno di una determinata area geografica tramite un messaggio di testo.

Il messaggio di testo fornirà informazioni pertinenti sui potenziali rischi e sulle necessarie misure di auto-protezione che devono essere prese immediatamente.

Anche se il telefono cellulare è in modalità silenziosa, questo messaggio verrà notificato con un suono di allarme udibile sul dispositivo.

A partire da giugno 2023, una collaborazione tra Dipartimento della Protezione Civile, Regioni interessate, Commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e ANCI avvierà il primo ciclo di sperimentazione regionale per la trasmissione dei messaggi.

Ecco il calendario dei test:

Toscana: 28 giugno ;

; Sardegna : 30 giugno;

: 30 giugno; Sicilia : 5 luglio;

: 5 luglio; Calabria: 7 luglio ;

; Emilia-Romagna: 10 luglio.

L’anno 2023 segnerà la conclusione dei processi preliminari nelle province autonome di Bolzano e Trento e in altre regioni.

Questi test mirano a diffondere la conoscenza dell’innovativo sistema di allerta pubblica chiamato It-alert, che può raggiungere le regioni colpite in caso di gravi emergenze e disastri imminenti.

Al momento, ci asterremo dall’entrare nello specifico dei potenziali pericoli e delle relative reazioni appropriate.

Per quali calamità è impostato?

La direttiva It-alert identifica le seguenti categorie di rischio come quelle da considerare per l’utilizzo del sistema:

maremoto causato da un sisma ;

; collasso di una diga enorme;

attività vulcanica inerente al Vesuvio, ai Campi Flegrei, a Vulcano e a Stromboli;

incidenti nucleari oppure situazioni di emergenza radiologica;

oppure situazioni di emergenza radiologica; incidenti di grande rilevanza inerenti a sostanze pericolose all’interno di stabilimenti disciplinati dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

precipitazioni intense.

Il sistema It-alert è un sistema di allerta pubblica di recente sviluppo progettato per comunicare direttamente con la popolazione durante i periodi di gravi emergenze o catastrofi imminenti attraverso l’uso di telefoni cellulari in una specifica area geografica.

Secondo il sito web dell’iniziativa, It-alert è attualmente in fase di test.

Una volta operativo, il Servizio nazionale di protezione civile e It-alert collaboreranno per integrare modalità di informazione e comunicazione finalizzate all’informazione della popolazione e alla promozione di misure di autoprotezione in relazione alla specifica tipologia di rischio e contesto.

Il sistema It-alert non vuole essere l’unica soluzione alle situazioni di emergenza, in quanto esistono già molti sistemi di allarme locale.

Il suo scopo è invece quello di diffondere rapidamente le prime informazioni sul potenziale pericolo in caso di un incidente specifico che si è verificato o è imminente.

Il messaggio viene trasmesso a tutte le persone con telefoni cellulari attivi che si trovano all’interno dell’area interessata dall’emergenza o dal disastro.

Il servizio IT-alert aderisce allo standard internazionale “Common Alerting Protocol” (CAP) per garantire la piena interoperabilità con altri sistemi nazionali e globali per la distribuzione di avvisi, notifiche di emergenza e annunci pubblici.

Questo servizio è pubblico e fornisce notifiche ai dispositivi dislocati in aree interessate da gravi emergenze o imminenti eventi catastrofici.

Qual è il suo scopo principale?

Il suo scopo principale è quello di fornire informazioni tempestive alle persone che potrebbero essere influenzate dalla situazione, al fine di ridurre al minimo i rischi sia per l’individuo che per la collettività.

I messaggi di avviso IT sono trasmessi utilizzando la funzione “cell-broadcast” e possono essere ricevuti da qualsiasi dispositivo mobile connesso alla rete di un operatore di telefonia mobile e acceso.

Con l’ausilio della tecnologia cell-broadcast, i messaggi It-alert possono essere inviati ad un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, che corrispondano il più possibile all’area interessata dall’emergenza.

In situazioni in cui la rete telefonica è sovraccarica o ha una copertura limitata, la funzione di trasmissione cellulare rimane funzionante.

Tuttavia, se il dispositivo è spento o non c’è copertura del segnale, i messaggi di avviso IT non saranno recapitati e se la suoneria del telefono è disattivata, le notifiche potrebbero non suonare.

Non è obbligatorio scaricare un’applicazione per ricevere messaggi, anche se potrebbe essere necessario verificare la configurazione del dispositivo in alcuni scenari, ad esempio quando si ripristina un backup o si utilizza una versione del sistema operativo obsoleta.