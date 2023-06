Altro che candeggina per smacchiare i vestiti, questo è 100 volte più potente

La candeggina è conosciuta come potente smacchiatore, ma c’è un altro prodotto 100 volte più potente nel smacchiare i vestiti.

La candeggina è una soluzione con una tonalità paglierina che ha un odore caratteristico e penetrante.

Il suo componente principale è il sale sodico dell’acido ipocloroso, un composto chimico comunemente indicato come ipoclorito di sodio (NaOCI).

A causa della presenza di cloro gassoso che si scioglie in idrossido di sodio, l’ipoclorito di sodio è un potente e basico agente ossidante.

Tuttavia, può essere molto reattivo e può rilasciare gas pericolosi a contatto con determinate sostanze.

Per questo motivo non viene venduto allo stato puro ed è disponibile solo in soluzioni acquose che non superano mai il 25% di concentrazione.

Candeggina, amuchina, nettarina e conegrina sono tutti sinonimi l’uno dell’altro e contengono quantità variabili di NaOCI.

La candeggina contiene tipicamente circa il 5% di ipoclorito di sodio e altri composti stabilizzanti come il carbonato di sodio o il solfato di sodio.

Le eccezionali capacità ossidanti dell’ipoclorito di sodio lo rendono un candeggiante ideale per varie applicazioni, tra cui lo sbiancamento dei vestiti e l’igienizzazione di pavimenti e bagni.

Ciò diventa particolarmente utile quando in vacanza ci accorgiamo di aver dimenticato di acquistare prodotti specifici per la pulizia.

Tuttavia, poiché la candeggina contiene cloro attivo, non dovrebbe mai essere usata insieme all’acido muriatico o all’ammoniaca, che sono altre due risorse preziose nei nostri regimi di pulizia.

Quando la candeggina viene a contatto con queste sostanze, rilascia gas di cloro tossico o clorammine irritanti.

Pertanto, la risposta alla domanda “cloro e candeggina sono la stessa cosa?” – che potresti esserti chiesto dopo aver letto il contenuto su un contenitore di candeggina – è no! La candeggina è una soluzione che contiene cloro, ma non è cloro puro.

Come smacchiare i vestiti senza usare candeggina

Il bicarbonato di sodio è la migliore alternativa ai detersivi convenzionali. È un ingrediente altamente efficace per eliminare macchie ostinate e calcare.

Aggiungi semplicemente mezza tazza di bicarbonato di sodio al cestello della lavatrice o allo scomparto del detersivo oltre al normale detergente.

Il percarbonato di sodio è un potente agente smacchiante ed è frequentemente utilizzato nella produzione di detergenti biologici.

Per utilizzarlo in modo efficace, metti un misurino in lavatrice. È importante notare che diventa efficace solo a una temperatura di 50 gradi o superiore.

Prima di utilizzarlo, è importante controllare le etichette del capo per assicurarsi che sia adatto al tipo specifico di capo da trattare.

Limone e olio dell’albero del tè

Le proprietà del succo di limone sono davvero notevoli. Utilizzali immergendo i vestiti nel succo di limone o nell’acqua bollente con fette di limone e lasciandoli in ammollo.

Attendere che il succo faccia effetto, quindi procedere con il lavaggio a mano o con una lavatrice per il trattamento.

Per la rimozione delle macchie, il perossido di idrogeno al 3% o 10 volumi è un’opzione praticabile.

Per applicare, basta posizionare un cucchiaio nell’area designata. Se ci sono macchie visibili, saturare un batuffolo di cotone con alcune gocce di acqua ossigenata e strofinarlo delicatamente sulla zona interessata.

L’olio dell’albero del tè è una soluzione multifunzionale che si rivela eccezionalmente utile. Offre eccellenti proprietà sbiancanti e antimacchia oltre alle sue qualità antibatteriche.

Per risultati ottimali, aggiungi da 4 a 5 gocce di olio dell’albero del tè con il tuo normale detersivo quando usi la lavatrice.

Aceto bianco

Un’alternativa ideale alla candeggina è l’aceto bianco. Per usarlo, devi versare mezzo bicchiere di aceto nella lavatrice.

Viceversa, se preferisci invece rendere il bucato più profumato e pulito, raddoppia la quantità di aceto e mescolalo con 4 o 5 gocce del tuo olio essenziale preferito.

Candeggina fai-da-te: ecco come prepararla

Se stai cercando un’alternativa più sicura alla candeggina che abbia ancora potenti capacità antimacchia, sbiancante e sgrassante, non cercare oltre.

Puoi facilmente creare la tua candeggina naturale con questa semplice ricetta, che eseguirà le stesse azioni del prodotto tradizionale ma senza alcuna delle sue dannose tossicità.

Questa soluzione fatta in casa è perfetta per l’uso in lavanderia. Ti occorre:

bicarbonato di sodio (1 tazza);

(1 tazza); carbonato di sodio (1 tazza);

olio essenziale di eucalipto (10 gocce);

sapone di Marsiglia liquido puro (1/2 tazza);

(1/2 tazza); borace (1/4 di tazza);

succo di limone filtrato (1/4 di tazza).

Per preparare questa soluzione, unisci semplicemente tutti gli ingredienti in una brocca di plastica e usa un cucchiaio di legno per mescolarli accuratamente.

Questa soluzione versatile è particolarmente efficace per liberare i tessuti da macchie ostinate, nonché per igienizzare il bucato e disinfettare pavimenti, piastrelle e stoviglie.

Inoltre, è completamente biodegradabile, il che lo rende un’opzione rispettosa dell’ambiente.