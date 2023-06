Altro che lavanderia, come rimuovere velocemente la puzza del sudore dalle maglie

Col caldo eccessivo si suda di più, e il sudore va inevitabilmente a impregnare le maglie che si indossano tutti i giorni.

Per rimuovere la puzza di sudore che si toglie con una certa difficoltà dalle magliette e altri indumenti, esistono semplici accorgimenti. Togliere da una maglia il cattivo odore causato da una sudorazione eccessiva è possibile. Vi sono vari rimedi più o meno naturali che contribuiscono in modo molto efficace a eliminare definitivamente la puzza che causa il sudore. Per sbarazzarsi dai cattivi odori derivanti dalla sudorazione, è fondamentale pretrattarli con i giusti ingredienti.

I modi per prevenire la puzza di sudore dalle maglie

Le macchie e la puzza di sudore, sono molto comuni in estate, specie nella zona ascellare. Un ottimo modo per prevenire che una maglia si impregni di sudore, consiste nel lavare con molta frequenza i panni, evitando al contempo la formazione di aloni ostinati. Per evitare di macchiare le maglie e d’impregnarle di puzza, meglio agire in anticipo.

Per avere la certezza di sfoggiare sempre indumenti profumati e puliti, so può aggiungere nella lavatrice un po’ d’olio essenziale profumato. Una buona abitudine per avere sempre maglie pulite e profumate, è quello di usare i sacchetti profumati per i vestiti di riporre dentro cassetti e armadio.

Utilizzando deodoranti specifici, capi di cotone, capi in tessuto traspirante, e usando dei proteggi ascella, si può prevenire la formazione di fastidiosi aloni e macchie di sudore. Chiunque vuole un bucato prefetto, senza macchie, privo di aloni e di cattivi odori.

Rimedi naturali contro la puzza di sudore dalle maglie

Un valido rimedio naturale contro la puzza di sudore, è quella d’immergere i panni dentro una vaschetta con dell’acqua del bicarbonato di sodio e lasciare agire per circa quattro ore. Il bicarbonato è un ottimo rimedio per una sudorazione persistente e sgradevole.

L’uso dell’acqua ossigenata o del sale, sono ottimi rimedi per eliminare le macchie di sudore più vecchie e ostinate. Unendo circa mezza tazza di sale dentro dell’acqua tiepida, si ottiene una soluzione in grado di assorbire i cattivi odori dai capi.

Il succo di limone rappresenta un ottimo modo per neutralizzare i cattivi odori, basta solo immergere la maglia da profumare dentro una vaschetta con del succo di limone, per poi risciacquarla bene. L’acido citrico è noto per la sua piacevole profumazione capacità di rimuovere la proliferazione dei batteri.

Va detto che in base al tipo di tessuto, è opportuno procedere con lavaggio della maglia a mano oppure in lavatrice. Nei casi di maglie molto delicate, meglio optare per un lavaggio a mano e in acqua fredda.

L’aceto è un altro ottimo rimedio contro le macchie di sudore che finiscono nelle ascelle delle maglie. Basta immergere la maglia dentro una bacinella con acqua e un bicchiere di aceto. Dopo una posa con aceto di circa mezzora si deve strofinare la maglia e procedere con il lavaggio normale.

Eliminare gli aloni di sudore dalle maglie

Gli aloni giallastri di sudore, possono essere causati dalla sudorazione o dai sali contenuti nel deodorante che si utilizza. Prima di applicare qualsiasi tipi di prodotto smacchiante, occorre controllare sempre l’etichetta della maglia e seguire le indicazioni circa lavaggio o prelavaggio per non rischiare di rovinare l’indumento.

Per eliminare gli antiestetici aloni, che vanno a formarsi nei vari indumenti che si indossano, si può ricorrere a un mix fatto da detersivo per il bucato e bicarbonato. Il caldo contribuisce a fissare le macchie di sudore, per cui vanno lavati con dell’acqua fredda e usando specifici prodotti.

Si può realizzare una pasta fatta in casa, unendo dell’acqua ossigenata e del detersivo per i piatti, da applicare sulla macchia di sudore. A questo punto occorre farla agire bene per alcuni minuti e poi lavare in lavatrice il capo da smacchiare. Avere dei capi in condizioni ottimali non è semplice, ma usando i giusti prodotti è possibile rinnovarli ed evitare di rovinarli o buttarli.