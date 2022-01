Amazon Prime Video, catalogo Febbraio 2022: film e serie tv in uscita

Amazon Prime Video: ecco il nuovo catalogo. Sono in arrivo tanti nuovi contenuti su Amazon Prime Video. I nuovi titoli approderanno a febbraio 2022 e contano tantissimi show e serie tv come LOL: Chi Ride è Fuori 2, La Fantastica Signora Maisel e molto altro ancora. Diamo un’occhiata alla programmazione prevista per il prossimo mese!

Amazon Prime Video: ecco le novità

Il già ricchissimo catalogo di Amazon Prime Video si fa ancora più interessante a partire da febbraio 2022. Le novità riguarderanno sia le serie TV sia gli show televisivi, ma ecco l’elenco della programmazione confermata fino a oggi.

Reacher stagione 1, dal 4 febbraio 2022;

stagione 1, dal 4 febbraio 2022; With Love stagione 1, dall’11 febbraio 2022;

stagione 1, dall’11 febbraio 2022; La Fantastica Signora Maisel stagione 4, dal 18 febbraio 2022;

stagione 4, dal 18 febbraio 2022; LOL: Chi ride è fuori stagione 2, dal 24 febbraio 2022.

Ma sono previsti anche nuovi film: giusto per citarne uno: I Want You Back (11 febbraio 2022). Ma non solo: per gli abbonati è possibile vedere anche alcune partite della UEFA Champions League: il 16 febbraio si potrà vedere Inter – Liverpool.