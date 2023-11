Anastasia Kuzmina, folle d’amore per “lui”: pur di incontrarlo ha prenotato una visita medica

Conoscete la famosa ballerina Anastasia Kuzmina? Il noto volto della trasmissione condotta da Milly Carlucci Ballando con le Stelle quest’anno fa coppia con Teo Mammuccari, uno dei personaggi più discussi e imprevedibili dello show. A far parlare tanto però non è il rapporto con il suo partner di ballo bensì con il suo partner nella vita, un TikToker. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Pur di conoscerlo dal vivo, la ballerina ha prenotato una visita da lui.

Anastasia Kuzmina e Alessio Di Gennaro

Come racconta lei stessa in un’intervista a Novella 2000, la ballerina di Ballando con le Stelle ha conosciuto Alessio Di Gennaro grazie ai social per caso una sera d’estate del 2022 guardando un suo video su TikTok. Incantata quella notte passò tutto il tempo a guardare i contenuti social del suo profilo TikTok fino alle 3 del mattino.

Nei suoi video Alessio spiegava ai follower i suoi consigli di nutrizione come ad esempio quanti caffè bere in un giorno, quante volte mangiare il prosciutto crudo a settimana o quante uova al mese consumare. Alla ballerina in realtà interessava poco o nulla dei suoi consigli, ma era interessata a lui per l’aspetto fisico. Ammette di averlo sempre trovato sensuale e attraente.

L’occasione giusta si è presentata nell’autunno del 2022. Lui ha iniziato a seguirla sui social e anche a lasciarle qualche like qua e là ai post. Lei ha prenotato allora una visita per conoscerlo dal vivo e scoprire se era così attraente come su TikTok.

Le visite generalmente durano 40 minuti, ma quella di Anastasia Kuzmina durò oltre due ore e mezza. Alessio confessò solo in seguito di avere un debole per lei e quindi quel pomeriggio aveva deciso di cancellare tutti i suoi appuntamenti di lavoro per trascorrere tutto il pomeriggio insieme alla ballerina.

Come procede la love story tra Anastasia e Alessio

Purtroppo dopo la visita Anastasia pensava che Alessio la invitasse subito ad uscire, invece da buon professionista si è limitato a dirle “Stasera ti invio la dieta”. Lei all’inizio pensava che il messaggio fosse “Stasera ti invito a cena”.

Oggi la star di TikTok e la ballerina fanno coppia fissa da oltre un anno e sono più felici e innamorati che mai. Lui non è assolutamente geloso di lei che balla con Mammuccari anche perché Teo non è il tipo di uomo che potrebbe piacere alla sua donna e poi Anastasia è una persona leale, fedele e sincera.

Non ci resta che vedere se come coppia di ballo Mammuccari e Kuzmina vinceranno il programma quest’anno e se la coppia nella vita Anastasia e Alessio durerà o è solo un fuoco di paglia. Si accettano scommesse.