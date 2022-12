Teo Mammuccari e l’ex compagna Thais sono tornati insieme? La foto della coppia

Teo Mammucari e l’ex fidanzata Thais potrebbero essere ritornati insieme, o almeno così sembrano suggerirci i segnali che arrivano direttamente dai social, dove ogni post, ogni movimento è sempre un messaggio ben preciso da non sottovalutare. Infatti, nelle ultime ore la donna ha pubblicato una foto che fa sognare i fan, riaccendendo così la grande speranza di chi vuole un ritorno di fiamma tra i due. Nello scatto pubblicato recentemente, la coppia si vede in compagnia della loro figlia Julia, oggi adolescente.

Le Iene, tornano Teo Mammuccari e Belen Rodriguez: anticipazioni martedì 4 ottobre e servizi di stasera

Teo Mammucari e l’ex fidanzata Thais di nuovo insieme?

Insomma, una foto che non ha mancato di generare un certo scompiglio tra i fan e i seguaci di entrambe le personalità tanto celebri e tanto apprezzate. Già dopo la separazione c’era chi era fiducioso in un ritorno, perché si diceva che la coppia stava troppo bene insieme, come del resto anche i diretti interessanti hanno spesso sottolineato nelle loro passate interviste. Ma poi la rottura aveva creato scompiglio, e dopo tanto tempo le speranze si erano affievolite. Ma adesso arriva la foto che riapre le speranze. Nello scatto pubblicato da Thais Wiggers si vede il conduttore de Le Iene in compagnia della sua ex fidanzata, entrambi insieme alla figlia Julia, che oggi ha 13 anni. La coppia, come molti lettori certamente sapranno, è separata da anni, ma il loro rapporti sono rimasti sempre buoni e frequenti. Ma allora, da dove vengono le speranze? Dalla didascalia, quella scritta che, sotto la foto, recita chiaramente: ”Soprattutto la famiglia”. Il tutto, poi, ovviamente, condito anche con una certa tenerezza in gesti inequivocabili fra Teo e Thais. La modella, infatti, si mostra mentre poggia una mano sul braccio del conduttore.