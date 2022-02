Teo Mammucari, chi è l’ex fidanzata Thais Souza Wiggers: età, lavoro, Instagram, figlia

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi tra vita privata e carriera, anche Teo Mammucari, che farà divertire tutti con le sue battute! Ma conosciamo meglio l’ex compagna e madre di sua figlia Thais Souza Wiggers.

Thais Souza Wigger, chi è l’ex compagna di Teo Mammucari: età, oggi, lavoro, figlia

Thais Souza Wigger è nata a Florianopolis il 24 ottobre del 1985 ed è una modella e showgirl brasiliana. A soli 14 anni ha iniziato a frequentare il mondo della moda, nel 2000 ha preso parte a un concorso di bellezza, poi nel 2004 con le supermodelle Adriana Lima e Noemi Campbell ha posato sui set di due campagne pubblicitarie della TIM. Sempre nello stesso anno si è trasferita in Italia, dove ha lavorato come modella e nel 2005 è stata scelta come nuova velina bionda del programma Striscia la Notizia. Da lì un successo dopo l’altro e nel 2012 è stata anche protagonista di un video tutorial dedicato al tormentone brasiliano Eu Quero Tchu Eu Quero Tcha.

Thais Souza Wigger e Teo Mammucari: figlia, vita privata, attuale compagno

Dal 2006 al 2009 la bella modella ha avuto una relazione con Teo Mammucari e dal loro amore nel 2008 è nata una figlia, Julia. Dal 2010 al 2018, invece, Thais è stata legata a Paul Baccaglini e ora sembra felice al fianco di Emanuele Ricci.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @thaiswiggersofficial vanta oltre 76 mila followers.