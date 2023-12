Andrea Giambruno e Giorgia Meloni, com’è cambiata la loro vita dopo la separazione

Com’è cambiata la vita di Andrea Giambruno e Giorgia Meloni? Facciamo il punto della situazione sulla coppia più chiacchierata del momento.

È passato poco più di un mese da quando, Giorgia Meloni, con un post pubblicato tramite i suoi canali social, faceva sapere all’Italia che la relazione con Andrea Giambruno era giunta al termine dopo 10 anni d’amore.

A scatenare l’ira della Premier i fuorionda spoilerati da “Striscia la Notizia”, noto tg satirico famoso per le sue soffiate a personaggi dello spettacolo e non.

Un affronto, quello di Giambruno, che non è di certo passato inosservato, il famoso giornalista, con fare da piacione ha mosso delle avance alla collega Viviana Guglielmi durante la conduzione del programma “Diario del giorno”, trasmesso su Rete 4.

Nel mentre della messa in onda di un servizio, Giambruno si rivolge alla giornalista facendo degli apprezzamenti, anche poco graditi, sua sulla avvenenza, la sua intelligenza ed il colore particolare della camicetta che indossava, concludendo con un sonoro: <<…ma perché non ti ho conosciuta prima?>>.

Una situazione a dir poco spiacevole che ha messo in cattiva luce Giorgia Meloni, presa in giro non solo come donna ma anche come carica istituzionale. In nome dell’amore che c’è stato ma soprattutto per tutelare Ginevra, nata dalla relazione con Giambruno, la Premier ha allontanato dalla sua vita il giornalista che come lei ha dovuto rifarsi una vita.

Cosa fanno ora Giorgia ed Andrea?

Sulla relazione tra la Meloni e Giambruno se ne sono dette di cotte e di crude, lo stesso Alfonso Signorini ha sottolineato come fosse noto che il giornalista di Rete 4 avesse una propensione ad apprezzare le belle donne. Sulla faccenda si è espresso anche Pier Silvio Berlusconi che ha mostrato tutta la sua solidarietà e vicinanza alla Meloni.

Dopo la bufera però ritorna il sereno, secondo alcuni rumors i due starebbero ancora insieme ma la vita che attualmente conducono tutto fa pensare fuorché un avvicinamento.

Giambruno si destreggia come papà single, ha cambiato casa ma non si è trasferito molto lontano dalla sua (ex) famiglia, lavorativamente parlando è stato ridimensionato e confinato alla rassegna stampa del programma che fino a poco fa ha condotto con perseveranza.

Per quanto riguarda Giorgia invece, continua a fare quello per cui è stata eletta, la Presidente del Consiglio, ma ha deciso di concedersi anche altro come allenamenti più costanti con la sorella ed il personal trainer, immancabili sono le uscite con le amiche e del sano e puro relax con la piccola Ginevra di 10 anni.