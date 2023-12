Andrea Giambruno in dolcissima compagnia senza Giorgia Meloni. La Foto che non mente. Natale d’amore…

Si avvicina il Natale e per Andrea Giambruno sarà il primo da genitore separato dopo la fine della relazione con Giorgia Meloni. Intanto però lui si consola in compagnia della figlia Ginevra.

Non è certo un periodo facile per l’ex conduttore di Diario del giorno e volto di Rete 4, “estromesso” dal video e pronto, o almeno così sembrerebbe, a dar battaglia a Mediaset nelle opportune sedi legali. In mezzo la fine del rapporto con l’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a seguito della divulgazione da parte del tg satirico Striscia la notizia degli ormai famosi suoi fuori onda.

Se dunque sul fronte professionale per Giambruno alle porte si profilerebbe un lungo contenzioso in Tribunale, dall’altro, nella sfera sentimentale, c’è da gestire il rapporto familiare con l’ex compagna, soprattutto per ciò che riguarda la figlia Ginevra. Si cerca, insomma, un po’ di serenità lontano dal caos mediatico. Ad immortalare papà Giambruno in clima natalizio è stato il settimanale Chi che ha pubblicato una serie di scatti esclusivi.

Giambruno al parco con la piccola Ginevra: le foto del settimanale “Chi”

Per il momento Andrea Giambruno si è concesso qualche ora di relax proprio in compagnia della figlia trascorrendo insieme un pomeriggio nel villaggio a tema allestito a Villa Borghese. Tra una giostra e l’altra Giambruno è stato immortalato insieme ad Eleonora Abbagnato con la figlia Julia (avuta con l’ex calciatore della Juve Federico Balzaretti), e il comico Enrico Brignano insieme a Flora Canto e ai figli.

Non c’è però – al netto di impegni lavorativi – ovviamente Giorgia Meloni. Le foto, pubblicate dal settimanale “Chi”, stanno facendo già molto parlare anche perché, in vista del Natale, la rivista si chiede come la coppia di genitori deciderà di vivere questo particolare periodo dell’anno. L’obiettivo comune, chiaramente, sarà quello di mettere al primo posto la felicità della bambina.

Mediaset e l’ex di Giorgia Meloni: finirà tutto in Tribunale?

Tornando alla sfera lavorativa come detto sono giorni caldi sul fronte Giambruno-Mediaset. Secondo un’indiscrezione de Il Fatto Quotidiano infatti, l’ex volto di Rete 4 sarebbe pronto ad adire le vie legali. “Violazione personale della privacy e diffamazione a mezzo stampa“, questo il diritto che sarebbe stato violato secondo Andrea Giambruno. Ricordiamo che dopo la messa in onda dei filmati da Striscia la Notizia il conduttore era stato escluso dalla presenza in video. Era però rimasto comunque all’interno della Redazione. Adesso però tutto potrebbe cambiare da qui a poco: come finirà allora questa querelle? Staremo a vedere.