Anna Magnani in ‘Mamma Roma’, una splendida passeggiata a 50 anni dalla sua morte [VIDEO]

Una passeggiata bellissima quella che io e gli altri fortunati hanno avuto modo di fare sabato 20 gennaio 2024 a Roma per i 50 anni dalla morte di Anna Magnani. Grazie all’Associazione Glicine, abbiamo avuto modo di rivivere alcuni luoghi simbolo di uno dei capolavori del cinema italiano: Mamma Roma. QUI il video.

Una passeggiata ‘sul set’ di Mamma Roma

Con una guida esperta di storia del cinema abbiamo conosciuto luoghi, aneddoti e curiosità che hanno interessato la produzione del film e il rapporto fra Anna Magnani e il regista Pier Paolo Pasolini.

Siamo partiti dagli Studios di Cinecittà. Dopo un’introduzione sulla storia degli studi e l’impatto che ebbero sul territorio, ci siamo spostati in metropolitana fino alla stazione “Numidio Quadrato”, dove abbiamo iniziato l’itinerario sui set di ‘Mamma Roma’:

Le quattro tappe della visita

Durante la prima tappa abbiamo ammirato il palazzone detto “boomerang” in Largo Spartaco, dove è situata la ‘casa’ di Mamma Roma. Poi ci siamo spostati in via del Quadraro, dove è stata girata la celebre scena del giro in moto. E ancora, nella terza tappa siamo arrivati al parco degli Acquedotti – rudere a colonna, dove Ettore (Garofolo) giocherella con un bastone. Infine, abbiamo concluso il nostro tour in via Lucio Sestio, dove si trova la bancarella d’ortofrutta del film “Mamma Roma”.

Le parole di Federico Bonesi

Per ogni tappa è stato fornito un QR code da inquadrare col proprio smartphone per poter vedere le scene del film girate sul posto. “Abbiamo organizzato questa visita guidata sui set del film ‘Mamma Roma’, ha detto al Corriere della Città Federico Bonesi dell’Associazione Glicine. “Un film che è stato girato quasi interamente nel VII Municipio e che ha visto incontrarsi due grandi personaggi del cinema italiano, Anna Magnani e Pier Paolo Pasolini”.

“Noi abbiamo già organizzato nello scorso dicembre alcune iniziative nei centri anziani del muncipio per ricordare il 2023 come cinquantenario della morte di Anna Magnani e faremo entro l’anno uno spettacolo originale scritto dai nostri autori: un monologo su Anna Magnani che chiuderà questa celebrazione per il cinquantenario. Tutto questo, fortemente voluto dall’assessore alla cultura del VII° Municipio”, ha concluso Federico Bonesi.