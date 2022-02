Anticipazioni Beautiful, trama e spoiler prossime puntate: cosa succede dal 14 al 19 febbraio 2022

Anticipazioni Beautiful: torna immancabile l’appuntamento con una delle soap opera più amate di sempre. Cosa accadrà in queste nuove puntate? Ci sarà qualche colpo di scena eclatante? Gli occhi di tutti i telespettatori sono su Thomas, ma molti altri personaggi hanno in serbo per il pubblico delle novità. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 19 febbraio 2022!

Anticipazioni Beautiful: ecco cosa accadrà

Thomas lo ammette: ama ancora Hope. Lo confessa infatti a suo padre. Il giovane si è salvato grazie all’intervento di Hope r Finn. Nel frattempo, in ospedale, Ridge, Steffy e Hope parlano di quanto è accaduto. Steffy è preoccupata che la notte che ha passato con Liam distrugga la felicità di tante persone a cui vuole bene, così chiede all’uomo di non dire nulla a nessuno, ma Liam è travolto dai sensi di colpa quando parla con Hope. Un brutto colpo per Liam arriva quando Hope gli dice di essersi comportato in modo meravioglioso da quando Thomas è stato male. Anche Steffy si sente in imbarazzo con Finn. Intanto Ridge parla con Brooke ed emerge tutta la sua sofferenza e il timore di perdere il figlio. Hope, poi, invita Liam a stare insieme, ma lui è titubante a causa del tradimento. Steffy e Finn sembrano più vicini: dopo che la donna lo ringrazia per l’aiuto dato a Thomas, infatti, passano la notte insieme. La situazione sembra volgere piano piano al meglio: Thomas si riprende mentre Hope, Zende e Zoe si organizzano in sua assenza. Come si metteranno le cose tra le due coppie? Riusciranno Liam e Steffy a dimenticare il loro tradimento?