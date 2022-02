Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, trama puntate 14-18 febbraio 2022

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 18 febbraio? Quali colpi di scena stupiranno i telespettatori? Cosa accadrà tra Ezio e Veronica? La situazione si fa sempre più scottante, ma non solo per loro: anche tra Flora e Umberto accadono eventi importanti. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà in queste puntate!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ecco cosa accadrà

La falsa confessione di Veronica sulla lettera alla Moreau ha sconvolto Ezio, che reagisce andando via di casa. Intanto l’assenza di Adelaide inizia a essere argomento di chiacchiere, poi Dante e Fiorenza si preparano per colpire Umberto. San Valentino arriva anche al Paradiso e tra cioccolatini e allegria Dante fa una sorpresa a Beatrice. Intanto le Veneri passano una serata in bicicletta. La situazione tra Ezio e Veronica sembra migliorare in quanto l’uomo torna a casa a sorpresa, tuttavia vuole rinviare il matrimonio. A questo punto Gemma vorrebbe confessargli la verità e dire di essere lei l’autrice della lettera ma Veronica la ferma. Decisa a riconquistare Ezio la donna accetta la sua decisione e annulla la data delle nozze. Ezio apprezza il gesto, ma ancora non si fida. Nel frattempo Umberto dice a Flora di accettare un invito a pranzo da Dante per capire le sue reali intenzioni: la situazione finisce, però, per rivoltarsi contro di lui. Intanto Sandro vuole riconquistare Tina e stringe così accordi con Brivio per scrivere la canzone del musicarello. Va quindi a conoscere l’attrice che dovrà cantare il suo pezzo sotto consiglio di Vittorio, ma rimane deluso. Intanto Agnese telefona ad Armando da Roma e gli rivela che Rocca si è innamorato di un’altra (Maria non sospetta nulla). Una nascita improvvisa al Paradiso avvicina ancor di più Gloria ed Ezio, nel frattempo Flora si sente sempre più legata a Umberto e tra i due si accende la passione: passano una notte insieme, ma la donna si sveglia sola. Sandro scrive la canzone per il musicarello pensando a Tina, Guarnieri cerca Adelaide, e Flora incontra casualmente Dante al Circolo: qui la donna si lascia sfuggire una rivelazione pericolosa a proposito della lettera che Umberto le ha scritto a proposito del ruolo di Adelaide nella morte di Ravasi. La situazione si fa davvero scottante: Gloria ed Ezio sono sempre più vicini e Gemma scopre che il matrimonio del patrigno e Veronica è rimandato: ciò accende i suoi sensi di colpa e decide di rivelare la verità a Ezio. Intanto, Stefania si rende conto che Gemma nasconde qualcosa. Fiorenza si intrufola a Villa Guarnieri e ruba la lettera di Umberto in cui parla della presunta colpevolezza a proposito della morte di Ravasi: Dante ha così ciò che gli serve per colpire Umberto. Salvo, intanto, fa vedere ad Anna la loro futura casa e fa la proposta. Le anticipazioni si chiudono con Vittorio che chiede a Tina di recarsi in serata al Paradiso: qui l’aspetta Sandro, ma lei non sospetta nulla. Cosa accadrà? E’ la fine per Umberto? Veronica ed Ezio torneranno insieme?