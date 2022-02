Anticipazioni Love is in the Air, spoiler e trama puntate dal 14 al 18 febbraio 2022: Eda e Serkan si sposano

Anticipazioni Love is in the Air: è tutto pronto per una nuova, attesissima puntata. Cosa accadrà tra Eda e Serkan? E la signora Deniz, che ruolo avrà nella situazione? I telespettatori attendono trepidanti di scoprire cosa accadrà nelle puntate dal 14 al 18 febbraio. Sembra proprio che una coppia sia destinata a un lieto fine: indiscrezioni, infatti, rivelano che Eda e Serkan si sposeranno. Ma vediamo insieme cosa accadrà di preciso!

Kemal parteciperà al finanziamento del progetto del porto turistico, assieme alla signora Deniz: il suggerimento viene dato a Kemal da Ayden, dopo una soffiata ricevuta da Pina. Sembra che la situazione vada per il meglio, ma alla cena di famiglia si presenta proprio la signora Deniz la quale, scoperto il riavvicinamento tra Eda e Serkan, dice a tutti che Kemal ha partecipato al progetto: in questo modo Serkan va su tutte le furie. Tuttavia, proprio quest’ultimo ha ormai preso la sua decisione: vuole sposare Eda. Lo confida a Melo e le chiede di non rivelare la notizia a nessuno, tuttavia il segreto inizia a diffondersi. Serkan fa proprio di tutto per tenere Eda all’oscuro della sua intenzione, ma tra mille difficoltà riesce nel suo intento. Quando finalmente fa la sua proposta, Eda accetta con gioia e i due, finalmente, si sposano. La situazione è felice, la coppia è circondata da amici e familiari ed è un’occasione che permette a padre e figlio di riavvicinarsi: così Kemal e Serkan provano a conoscersi. Anche la signora Deniz si presenta al matrimonio, portando come regalo alcuni biglietti da visita di avvocati divorzisti. Che accadrà in seguito? Come avverranno nel dettaglio questi elementi? Non resta che attendere le puntate!