Aprilia, tenta di uccidere il suocero: arrestato 25enne

C’era stato un litigio, una discussione che però era degenerata, al punto che un ragazzo di 25 anni aveva sparato 6 colpi di pistola contro il suocero, fortunatamente mancandolo. Il fatto era avvenuto nel 2020 a Giugliano in Campania: per lui veniva così emesso un provvedimento cautelare di tentato omicidio, ma il 25enne si era reso irreperibile ed era sparito dalla circolazione. E’ stato ritrovato ad Aprilia l’altro ieri, martedì 1 marzo 2022 e arrestato dai carabinieri.

Tentato omicidio: l’artefice è un 25enne rom

Lo ha rimproverato perché aveva discusso e maltrattato la figlia, ma al 25enne non è andata giù: per questo motivo ha preso una pistola e gli ha sparato 6 colpi di pistola. Non è riuscito a colpirlo, ma un proiettile vagante ha ferito a una gamba una terza persona lì presente. Su di lui, ragazzo di 25 anni residente in un campo rom di Giugliano in Campania, gravava un provvedimento di tentato omicidio. Questo quanto avvenuto nel 2020, ma il giovane era sparito senza lasciare tracce. E’ stato finalmente scovato e arrestato due giorni fa ad Aprilia, quindi è stato trasferito al carcere Regina Coeli di Roma.

(Foto di repertorio)