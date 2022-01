Aprilia, trovati in possesso di oltre 3 kg di droga: arrestati

Erano in possesso di oltre 3 kg di droga, nello specifico di hashish: finiscono così in manette due cittadini marocchini, rispettivamente di 45 e 36 anni. L’arresto è stato eseguito oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, dai carabinieri di Aprilia nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga ad Aprilia: il fatto

Oltre 3 i chili trovati in possesso dei due cittadini marocchini. Per la precisione si è trattato di circa 3852 grammi di hashish, divisi in 39 panetti, e 11,2 grammi di cocaina. Insieme alla sostanza stupefacente i militari hanno trovato anche materiale vario utilizzato per il confezionamento, delle buste di cellophane, un coltello con la lama sporca di hashish e un bilancino di precisione.