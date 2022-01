Incidente mortale a Latina: addio ad Alessandro, aveva 46 anni

E’ stato un terribile incidente quello avvenuto questa notte a Tufette, a Sermoneta, dove due auto si sono scontrate violentemente. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone e per una di esse è apparso subito che non c’è stato niente da fare: si trattava di un uomo deceduto poco dopo l’impatto. E’ stato identificato in queste ore come Alessandro Covelli, 46enne conosciuto a Latina Scalo ma che si era da poco trasferito a Norma. L’uomo stava tornando a casa quando è rimasto coinvolto nel tragico incidente.

Leggi anche: Pontina, si ferma al distributore e si accascia mentre fa il pieno: morto 57enne

Incidente via Tufette: la dinamica e la vittima

E’ stato un bruttissimo incidente quello avvenuto questa notte a Sermoneta, nello specifico a via Tufette. Nel punto dell’impatto la strada è particolarmente pericolosa: infatti via Tufette è perpendicolare alla ferrovia Roma-Napoli e, proprio lì, c’è il cavalcavia. A causa di esso la strada subisce un restringimento. Una delle auto si accingeva ad uscire dal cavalcavia, l’altra a entrare. Probabilmente sembra che a decretare la violenza dell’urto sia stata la forte velocità. Covelli, alla guida della sua macchina, pare abbia battuto violentemente la testa ed è quindi deceduto. Non versano in gravi condizioni, invece, il passeggero che accompagnava Covelli e il conducente dell’altra auto, un uomo di 38 anni. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 38enne aveva il diritto di precedenza.