Pontina, si ferma al distributore e si accascia mentre fa il pieno: morto 57enne

Tragedia oggi in via Pontina Vecchia, al confine tra Ardea e Pomezia, all’altezza del Bivio Caronti. E’ successo nella tarda mattinata, intorno alle 12:00. Un uomo di 57 anni, dopo essersi fermato al distributore di carburante Esso, a poca distanza dall’incrocio con via Laurentina, presumibilmente per un malore si è accasciato.

Leggi anche: Pontina, perde il controllo del Suv e sfonda un distributore di benzina

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza. I sanitari, viste le condizioni disperate dell’uomo, hanno chiesto l’ausilio dell’eliambulanza, che è arrivata alle 12:30. Ma, nonostante i tentativi disperati di salvarlo, per il 57enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto prima che l’eliambulanza potesse portarlo a Roma.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Ardea per i rilievi del caso: i caschi bianchi hanno avvisato il magistrato di turno, che, dopo aver verificato l’accaduto, ha autorizzato la riconsegna della salma ai familiari.

Leggi anche: Tragedia a Pomezia: operaio precipita nel vuoto, morto sul colpo