Pontina, perde il controllo del Suv e sfonda un distributore di benzina

Pontina, ancora un incidente, anche se stavolta fuori dalla carreggiata e quindi senza conseguenze per il traffico. E’ successo questo pomeriggio, poco dopo lo svincolo per via Fossignano in direzione di Roma. Il conducente di un Suv non è purtroppo riuscito a evitare lo scontro violento con il distributore di benzina che lo ha fatto finire contro il gabbiotto dei gestori. Per fortuna, lo scontro violento tra il veicolo e la pompa di benzina non ha causato ferite al conducente dell’auto e non ha dato vita a incendi. Nonostante ciò, sono subito stati allertati i vigili del fuoco che, insieme ai Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, sono giunti immediatamente sul posto.

I precedenti

Sono molti gli incidenti che hanno avuto e continuano ad avere, purtroppo, luogo sulla strada statale 148 Pontina. L’ultimo si è verificato il 18 Gennaio, all’altezza di Pomezia, provocando code e incolonnamenti di ben 4 km. Questa strada è stata la protagonista di molti degli incidenti mortali peggiori avvenuti nelle province di Roma e Latina. Uno di questi è l’incidente del 13 Gennaio che ha visto, all’altezza del km 72, nel territorio di Latina, ben quattro mezzi, due dei quali furgoni, scontrarsi violentemente. Uno scontro fatale che ha tolto la vita a Salvatore Marchetti, un uomo di 65 anni, che è stato sbalzato fuori dall’auto ed è precipitato dal cavalcavia di via del Lido.