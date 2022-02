Aprilia, Vax-Tour: vaccino per chi è senza documenti

I cittadini stranieri potranno vaccinarsi sabato 12 e domenica 13 Febbraio, presso la Fiera di Campoverde. La ASL di Latina comunica che Aprilia ospiterà, nuovamente, il Vax-Tour per i cittadini privi di documenti o in possesso di documenti irregolari. Le persone senza permesso di soggiorno o sprovviste di Tessera Sanitaria potranno mostrare il passaporto, un documento di identificazione o un documento dello Stato di provenienza.

Dove e quando recarsi al punto vaccinale?

Le giornate stabilite sono Sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022. Coloro che intendano prender parte al Vax-Tour dovranno recarsi presso la Fiera di Campoverde in Via delle Ferriere n.1. Le dosi verranno somministrate a partire dalle ore 09:00 e saranno disponibili 359 dosi Booster Moderna e 100 prime dosi Johnson & Johnson. E’ importante specificare che non è richiesta la prenotazione.

