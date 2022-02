No Green Pass e la marcia su Roma, Nicola Franzoni: ‘Arriveremo nella Capitale, inizia la Resistenza’

Non indietreggia di un centimetro Nicola Franzoni, leader del ‘Fronte di liberazione nazionale’, seguitissimo sul suo canale Telegram. Ed è proprio qui, sui social, che continua la sua battaglia contro il Green Pass, quel certificato verde che vuole a tutti costi abolire e sulle chat incita chi la pensa come lui ad andare a Roma per protestare ad oltranza. Incurante dei divieti che il Prefetto ha imposto per quel mega raduno che era in programma ai Pratoni del Vivaro, a pochi passi dalla Capitale, un vasto altopiano che ricade tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri, ai Castelli Romani. Nonostante il no, che è arrivato dall’alto, Franzoni poco fa sul suo profilo, con un video in diretta dalla piazza centrale di Latina, ha spiegato che ci sarà una vera e propria marcia su Roma, quasi una resistenza, perché l’obiettivo resta uno: eliminare il Green Pass, far sì che il Governo lo ritiri.

No Green Pass a Roma: la marcia sulla Capitale

Non sono bastate le denunce, le sfilze di provvedimenti, Nicola Franzoni continua sulla sua linea e urla alla dittatura. “Ci vediamo a Roma, protesteremo ad oltranza dal 14 febbraio per questa violenza effettuata nei confronti dei cittadini italiani, che deve cessare” – inizia così l’ultimo video del no green pass pubblicato su Telegram. Il leader ha le idee chiare e ha intenzione di mettere in scena una vera e propria marcia su Roma: “Affluiremo con i mezzi da tutte le parti d’Italia. Nessuno ci vieta di circolare con le auto. Bisogna cambiare strategia, dobbiamo entrare a Roma e inserirci nelle principali vie, nei principali quartieri e cominciare a girare fino a raggiungere il centro, prossimità Montecitorio. Se poi dovesse nascere un ingorgo – continua Franzoni – dobbiamo scendere a piedi: non si può stare nelle macchine. Nessuno vieta questo”. Il ‘capo della protesta’ vorrebbe far visita al Parlamento, quello che considera il punto caldo della politica e tutto, stando alle sue dichiarazioni, prenderà il via il 14 febbraio e continuerà a oltranza: ‘Dovete resistere con macchine, camper, auto, dobbiamo fare tutto questo fino al ritiro del Green Pass. Il piano è: raggiungere con le auto il centro di Roma’. Franzoni sembra convinto, fermo nelle sue posizioni e lo slogan diffuso su Telegram parla chiaro: ‘Arriveremo a Roma, malgrado voi’.