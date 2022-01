Asl Latina, vaccini per donne incinte e per i ragazzi di 12-17 anni: ecco dove, quando e come prenotare

Sono previsti dei nuovi Open Day vaccinali a Latina e provincia. L’accesso sarà dedicato alle donne in gravidanza e allattamento e ai giovani della fascia 12-17 anni. Vediamo insieme dove sono previste le giornate dedicate alla vaccinazione dal Covid-19.

Open Day per donne in gravidanza e allattamento

Accesso libero ai Centri Vaccinali della Provincia di Latina e Open Day vaccinale presso alcuni Centri vaccinali di Latina e provincia. La giornata sarà dedicata a tutte le donne che sono al secondo trimestre di gravidanza o allattano. Per costoro darà possibile ricevere una dose di Pfizer o Moderna a seconda della disponibilità. Ciò avverrà tutti i giorni, dalle 8.00 alle 20.00 e senza prenotazione nei seguenti Centri Vaccinali della ASL di Latina: Ex Rossi Sud di Latina, AbbVie di Aprilia, Casa della Salute di Priverno, OspedaleSan Giovanni di Dio di Fondi, Ospedale Fiorini di Terracina, Centro Itaca di Formia. Ciò sarà possibile a partire dal 2 febbraio 2022. In ogni Centro sono disponibili 100 dosi di vaccino Moderna. Tutto ciò che serve è la tessera sanitaria e un documento che attesti lo stato di gravidanza in corso (ecografia, positività Beta hCG, certificato ginecologico).

Open Day vaccinale per ragazzi dai 12 ai 17 anni

Domenica 30 gennaio 2022 sarà una giornata dedicata alla campagna vaccinale anti Covid-19. Protagonisti i giovani dai 12 ai 17 anni che potranno effettuare la vaccinazione. Il luogo è il centro vaccinale dell’ex Ospedale di Gaeta Luigi Di Liegro, salita dei Cappuccini. Nell’arco della giornata saranno somministrate 300 dosi di Pfizer. E’ richiesta preventiva prenotazione da effettuare sul sito https://www.salutelazio.it/.