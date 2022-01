Latina, ubriaco aggredisce un agente con una bottiglia: arrestato

Era il primo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 gennaio 2022, quando un agente di Polizia è stato aggredito da un uomo ubriaco, il quale si trovava all’interno di una Smart. Il fatto è accaduto a Borgo Montello, vicino Latina. L’uomo ha prima offeso e oltraggiato l’agente, quindi lo ha colpito al volto con un pugno e ha tentato anche di ferirlo con una bottiglia. Intervenuto il personale delle pattuglie Volanti, ha arrestato così l’ubriaco per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Aggressione a pubblico ufficiale: nei guai un uomo

Stava rientrando a casa dopo il suo turno lavorativo, a bordo della propria macchina, quando ha visto un strano incolonnamento di autovetture nella località di Borgo Montello, vicino Latina. L’agente si è avvicinato, temendo che un automobilista avesse avuto un malore, ma si trattava di ben altro: a bloccare il traffico una Smart con all’interno due persone, una delle due chiaramente ubriaca. L’uomo in questione ha prima offeso il poliziotto, quindi lo ha aggredito con un pugno, colpendolo al volto. Ma non si è fermato qui: ha tentato infatti di ferirlo con una bottiglia di vetro. L’agente, fortunatamente, è riuscito a schivare il colpo, quindi ha bloccato l’ubriaco. Importante anche l’aiuto di due cittadini, i quali aveva assistito all’intera vicenda. A quel punto è sopraggiunta la pattuglia Volanti, chiamata da altri presenti. L‘ubriaco è stato arrestato per i reati di reati di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale e associato presso le camere di sicurezza del Commissariato di Cisterna di Latina per essere condotto innanzi al Tribunale di Latina nella mattinata di domani, giovedì 27 gennaio 2022.

(Foto di repertorio)