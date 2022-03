Assegno unico. Ecco giunta finalmente sul sito dell’INPS la pubblicazione degli esiti relativi alle prime domande presentate entro lo scorso 28 febbraio. Proprio a partire dalla giornata di ieri, mercoledì 9 marzo, è possibile verificare l’inoltro delle domande per l’agevolazione in questione e capire così se la propria richiesta è andata a buon fine. Si tratta di un’ulteriore conferma della partenza, più o meno imminente, dei primi pagamenti che verrano erogati.

Le istanze approvate per l’Assegno Unico

Le istanze caricate e consultabili, lo ripetiamo, sono quelle presentate tra tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022. I richiedenti le cui domande sono andate a buon fine, dunque, riceveranno le prime somme di denaro corrispondente dopo il 15 di questo mese in corso. La percentuale degli esiti positivi, di primo acchito, è davvero molto alta, considerando anche che i requisiti non erano molto stringenti per poter accedere al sostegno.

Come controllare l’esito

Ovviamente, però, non mancano anche alcuni casi in cui si è verificato qualche errore (anche banale) nella compilazione, come ad esempio l’errata battitura del codice fiscale. Per controllare lo stato della vostra domanda, nulla di più semplice: bisogna solamente accedere all’area personale MyInps sul sito web dell’Istituto, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS.