Attesi 37 gradi in questa località, allerta caldo: bollino arancione del Ministero

Il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme per l’ondata di caldo che sta interessando gran parte d’Italia. Attesi 37 gradi proprio in questa località.

L’implacabile caldo africano non dà sollievo, mentre il bollino arancione copre mezza Italia. Il numero di città italiane contrassegnate da allerte di livello 2, che indicano condizioni di salute pericolose, in particolare per le persone vulnerabili, è aumentato a un totale di 14.

Le temperature sono in forte aumento su tutta la penisola, da nord a sud, con una concentrazione di calore concentrata intorno a diverse città.

Queste città includono Bolzano, Campobasso, Perugia, Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Verona, come indicato dal punto arancione sulla mappa.

Il rapporto quotidiano sulle ondate di caldo del ministero della Salute, sistema di monitoraggio attivo in 27 città di tutta Italia, rivela quanto segue.

In Alto Adige è previsto maltempo, e oggi c’è allerta gialla per temporali e rischio dissesto idrogeologico.

In breve, è prevista un’ondata di caldo nelle aree urbane il giorno successivo al solstizio d’estate. A Roma sono previste temperature di 35 gradi, mentre Verona, Latina e Frosinone si sentiranno di 36 gradi e Firenze di 37 gradi.

Domani, però, solo due città – Bari e Palermo – saranno in allerta arancione.

L’allerta di livello 2 è il penultimo avviso prima del livello 3, che è rappresentato dal bollino rosso e indica condizioni di emergenza.

Questo avviso riguarda circostanze meteorologiche che possono potenzialmente mettere in pericolo la salute, in particolare per le persone più vulnerabili.

Attesi 37 gradi a Roma

Dopo alcune settimane di maltempo, segnate da frequenti temporali e temporali, è finalmente arrivato il caldo.

In questa settimana tutta la Penisola ha vissuto la prima vera ondata di caldo, portando con sé quel clima estivo che solo pochi giorni fa sembrava così lontano.

Il picco dell’ondata di caldo è arrivato ieri, giovedì 22 giugno, e dovrebbe portare temperature più elevate nel Lazio per tutta la durata del periodo.

Nello specifico, le temperature hanno toccato il picco fino a 37°C a Roma, così come nelle valli del Tevere e del Sacco.

Tuttavia, l’ondata di caldo non dovrebbe durare a lungo. Verranno forniti ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteo per i prossimi giorni.

L’ondata di caldo nel Lazio

Il Lazio sta attualmente vivendo un’ondata di caldo, con temperature al di sopra della media per un lungo periodo di tempo.

L’inizio della stagione estiva era incerto, ma ora si sta preparando ad iniziare. Ciò è esemplificato dalle temperature che dovrebbero raggiungere il picco di 37°C in alcune città italiane, come detto in precedenza.

La città di Roma, tra le altre, sarà interessata dalla prima ondata di caldo. Il Ministero della Salute ha emesso un avviso e adottato le misure necessarie per far fronte all’emergenza meteorologica causata dall’intensificarsi del promontorio subtropicale.

Tuttavia, questa ondata di caldo sarà breve poiché si prevede che le temperature torneranno a livelli superiori alla media per la stagione entro oggi venerdì 23.

Inoltre, c’è la possibilità di temporali durante il fine settimana a causa di un avvallamento. Cosa possiamo aspettarci dal meteo nei prossimi giorni?

Il tempo per i prossimi giorni

Nonostante l’ondata di caldo attualmente al suo apice oggi, sono attesi cambiamenti domani.

In particolare, le temperature subiranno una moderata diminuzione e le condizioni meteorologiche diventeranno più imprevedibili, in particolare nelle regioni montuose orientali quando ci si sposta da nord.

Per quanto riguarda oggi, venerdì 23 giugno, il tempo si manterrà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Le temperature più calde si registreranno nel pomeriggio e lungo le pianure interne. Le temperature sono in aumento, ci saranno venti deboli e variabili, e il mare rimarrà per lo più calmo.

Concentriamoci ora sul prossimo giorno, sabato 23 giugno. Il tempo dovrebbe rimanere stabile, anche se ci saranno cieli parzialmente nuvolosi a causa di nubi medio-alte.

Nel pomeriggio farà moderatamente caldo. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno in calo e i venti saranno piuttosto deboli, o al massimo moderati sui versanti sud-occidentali. Il mare, infine, sarà calmo ma con tendenza a diventare mosso.