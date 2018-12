Auguri di fine anno e inizio anno nuovo: le migliori frasi da mandare su WhatsApp per Capodanno 2019

Le migliori frasi da mandare su WhatsApp per Capodanno 2019. La notte del 31 dicembre ogni anno servizi di messaggistica come WhatsApp e Facebook vengono presi d’assalto dagli utenti per scambiarsi gli auguri di fine anno e inizio anno nuovo. Allo scoccare della mezzanotte di Capodanno milioni di messaggi vengono inviati su WhatsApp, spesso provocando problemi di connessione all’applicazione che viene letteralmente bombardata di richieste di invio messaggi che provocano problemi ai server di WhatsApp.

Anche quest’anno si preannunceranno ore di inteso lavoro per WhatsApp che già in queste ore sta riscontrando un aumento del traffico causato dai tanti messaggi che in tutto il mondo vengono scambiati per farsi gli auguri di buon anno nuovo. In questo articolo riportiamo una serie di consigli e suggerimenti sulle migliori frasi da mandare su WhatsApp la notte di Capodanno.