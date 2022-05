Attimi di paura tra gli automobilisti sul GRA: «Intervenite c’è un’auto contromano»

Attimi di apprensione stamattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove è stata segnalata la presenza di un’auto contromano poco dopo le ore 9.00. Immediata è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine che si sono recate tempestivamente sul posto.

Auto contromano sul GRA oggi 22 maggio

L’auto è stata segnalata da alcuni automobilisti all’altezza dell’uscita Aurelia in carreggiata interna. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che, ricevuta la segnalazione, ha effettuato una ricognizione in zona in cerca della vettura. Ricerche che, come appreso dalla nostra Redazione, hanno dato esito negativo. L’ipotesi più plausibile è allora che il veicolo sia riuscito a rimettersi in carreggiata…quella giusta però.

Nessun incidente

L’aspetto più importante tuttavia è che l’episodio non ha prodotto conseguenze alla circolazione. Né si sono verificati – fortunatamente – incidenti. Lo sconsiderato gesto dell’automobilista però resta.

