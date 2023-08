Avviso surreale sulla saracinesca del ristorante, il messaggio è diretto: le parole

Avviso surreale apparso sulla saracinesca di un ristorante nella città di Roma. Un messaggio semplice quello che è apparso sulla saracinesca. Ecco le parole.

In quest’ultimo periodo sono sempre di più i cartelli apparsi per strada, sulle saracinesche dei negozi della capitale e persino all’interno degli ascensori.

Insomma, sono sempre di più coloro che per mandare un messaggio non lo fanno nel modo tradizionale, ovvero parlando con i diretti interessati, ma in modo alternativo. Come?

Lasciando dei cartelli o qualcosa di strano nei posti più insoliti.

Avviso surreale apparso sulla saracinesca di un ristorante

Quello che vogliamo raccontarvi oggi è proprio qualcosa di simile. Un cartello, o meglio un avviso con un messaggio del tutto surreale è apparso sulla saracinesca di un noto ristorante della Capitale.

Di certo questo cartello non è apparso inosservato ed è anche finito sui social, in una delle pagine su Instagram che diffonde questo tipo di immagini.

Sappiamo bene che nel periodo estivo diverse attività chiudono per ferie. Per lo più i commercianti preferiscono andare in vacanza ad agosto.

In questo mese diverse attività commerciali sono chiuse per le ferie estive, di conseguenza si è soliti avvisare i clienti lasciando un avviso proprio sui vetri o sulla saracinesca del locale.

In genere, i commercianti chiudono le loro attività commerciali per pochi giorni, una settimana circa.

Il mese di agosto è quello più incriminato, quello in cui la maggior parte delle persone decidono di andare in ferie.

Secondo una ricerca effettuata sul campo, proprio nel 2022 nella Capitale ben 7 negozi su 10 sono rimasti chiusi durante la settimana di Ferragosto.

I negozi sono rimasti chiusi per lo più nei quartieri periferici. Ricordiamo tra l’altro, che il 2022 è stato l’anno della ripresa, dopo ben due anni di pandemia da Covid, che ha visto restrizioni, crisi e negozi chiusi per tantissimi mesi.

Le ferie nel mese di agosto, la scelta dei commercianti

Ad ogni modo, i commercianti non hanno per nulla rinunciato alle ferie estive. Un tempo su alcuni cartelli si leggeva addirittura la scritta “Ci rivediamo a settembre”, cosa che adesso non accade più.

Il motivo è dettato sostanzialmente dalla crisi. Quest’anno le tendenze sono state del tutto diverse rispetto al passato.

Innanzitutto molti hanno preferito andare in vacanza a luglio piuttosto che ad agosto. Inoltre, c’è stata una minore affluenza di turisti.

Anche Roma in queste settimane è stata quasi del tutto deserta, almeno rispetto al passato.

Si spera che il mese di agosto possa essere diverso e che possa arrivare un enorme numero di persone, l’Italia però al momento mostra una tendenza piuttosto anomala.

Tornando al cartello che è apparso in questi giorni a Roma, questo è stato pubblicato sui social ed ha lasciato tutti completamente senza parole.

Un noto ristorante cinese, è il protagonista di questa storia che ha dell’incredibile. Il ristorante avrebbe preso le ferie estive di brevissima durata, forse le più brevi di sempre, tra tutti gli esercizi commerciali del paese.

A fotografare questo cartello, un cittadino romano, che ha un account su Twitter, piattaforma dove ha pubblicato la sua fotografia che ha fatto inevitabilmente il giro del web.

Pare che sulla saracinesca di questo locale che serve cibo cinese, sia apparso un cartello, nel quale i gestori hanno comunicato i giorni di chiusura per ferie.

Il cartello del ristorante cinese

Il periodo va dal 30 fino al 31 luglio, tutto rigorosamente scritto su un foglio A4. Non si tratta di un qualcosa di inventato, ma di pura realtà.

Il locale in questione, è un noto ristorante cinese che si trova in Piazza Americo Capponi, proprio al confine con Città del Vaticano.

Insomma, visto il periodo davvero così breve, in molti si chiedono se ci fosse davvero bisogno di scrivere addirittura “ferie”.

Qualche altro ha pensato ad uno sbaglio, ma in realtà il ristorante è stato chiuso solo in quella giornata, mentre nei primi giorni di agosto era già aperto al pubblico, pranzo e cena.

Inoltre, il ristorante per tutta la durata del mese di agosto non prevede alcun giorno di chiusura, forse solo per questo motivo ha decido di prendere solo 24 ore di ferie.