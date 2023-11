Ballando con le Stelle, Simona Ventura ricorda Bettarini: “Una separazione dolorosa”

Durante la scorsa puntata del programma Ballando con le Stelle, Simona Ventura si è lasciata andare ad una lunga serie di confessioni sulla sua vita personale. La conduttrice ha raccontato della gioia di condividere questa meravigliosa esperienza di ballo con il suo attuale compagno, Giovanni Terzi, ma anche ricordato il suo ex marito Stefano Bettarini e il dolore per la loro rottura. Siete curiosi di saperne di più?

Giovanni Terzi e Simona Ventura ballerini in gara

L’anno che verrà, il 2024, sarà un anno di grandi cambiamenti, gioia e felicità per la Ventura. Convolerà a nozze con il suo compagno Giovanni Terzi. Non ha svelato ancora la data precisa del matrimonio per scaramanzia, ma è al settimo cielo per il lieto evento. Nel frattempo insieme al suo partner sta partecipando come concorrente al programma di Milly Carducci Ballando con le Stelle.

Si tratta della prima volta in assoluto che una coppia nella vita partecipa come coppia di ballo nel programma. Lo scorso anno c’erano Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, ma lei era in giuria e lui era concorrente e gareggiava in coppia con un’altra donna.

Nel caso di Simona e Giovanni invece la loro esperienza a Ballando con le Stelle si sta rivelando più intensa e sta rafforzando anche il loro legame perché partecipano come coppia di ballerini.

La felicità di oggi e il dolore di ieri

La Super Simo dei mitici anni ’90 era una donna con la D maiuscola, una conduttrice disposta a “tutto” pur di fare carriera e raggiungere i suoi obiettivi di vita.

Nata a Bentivoglio in provincia di Bologna il 1°aprile del 1965, la Ventura sbarca in tv nella metà degli anni ’80. Partecipa a numerosi programmi di successo come Mai dire gol, Scherzi a parte, Le Iene, Quelli che… il calcio fino a condurre il famoso Festival di Sanremo.

Una vita di successi quindi, ma anche di dolori. La Ventura nel 1998 sposa il calciatore Stefano Bettarini. Nel 2004 si separa e divorzia nel 2008. Fu un periodo estremamente doloroso e difficile per la conduttrice perché, proprio a causa della sua popolarità, la sua vita privata era pubblica in ogni minimo dettaglio. Non aveva privacy e i paparazzi non le lasciavamo tregua. Presto emerse la causa della rottura con Bettarini, ovvero i numerosi e continui tradimenti del marito.

Dal suo matrimonio nascono due figli maschi, Niccolò e Giacomo. Simona adotta anche una bambina dal passato difficile, Caterina, figlia di un suo parente.

Dal 2019 è legata sentimentalmente al giornalista Giovanni Terzi, da lei definito “un dono dal cielo”. I due sono profondamente innamorati e il prossimo anno si sposeranno alla presenza di amici e parenti.