Barbara Palombelli, avete mai visto la bellissima figlia? È già stata in TV

Avete mai visto La figlia di Barbara Palombelli? La giovane è stata già in televisione, ma vediamo in quale trasmissione abbiamo conosciuto la figlia della giornalista e di Rutelli!

Il nome della figlia di Barbara Palombelli è Serena ed è una ragazza che qualche anno fa ha preso parte ad una famosa trasmissione televisiva. Serena in realtà ha partecipato ad un reality molto noto, il GF Vip, ma scopriamo alcune curiosità sulla figlia di Francesco Rutelli!

La giornalista una donna stimata in Tv

Entrata nella grande famiglia di Mediaset come conduttrice, da diversi anni Barbara Palombelli è un personaggio della tv, amata e stimata da tutti. La giornalista, che conduce il programma Forum da alcuni anni, in passato ha condotto una trasmissione su Radio Due.

Poi L’Europeo l’ha scelta come redattrice e giornalista della testata e successivamente è passata a Il Giornale, sotto la direzione di Indro Montanelli. La Palombelli ha cominciato la carriera televisiva come inviata per Domenica In, poi ha condotto vari programmi, fra cui Italiani e Se Telefonando.

I programmi condotti a Mediaset dalla Palombelli

Dal 2013 Barbara Palombelli lavora a Mediaset e ha iniziato come conduttrice di Forum, trasmissione condotta in precedenza da Rita dalla Chiesa.

Dopo qualche tempo conduce anche la trasmissione Stasera Italia, in cui intervista personaggi del mondo politico e tratta argomenti attuali. Qualche volta è stata criticata per alcune cose che ha detto, in particolare su un suo concetto espresso sul fenomeno delle donne uccise.

Secondo quanto affermato dalla Palombelli, sarebbe opportuno approfondire le cause che scatenano il femminicidio. Le sue parole non sono piaciute a tante persone in quanto sono apparse come una giustificazione degli omicidi che continuano a verificarsi.

Dopo le critiche, la Palombelli si è scusata per aver fatto quelle affermazioni, dicendo di non avere avuto alcuna intenzione di giustificare gli omicidi di tante donne che dilaniano la nostra penisola. La conduttrice e giornalista, sposata da moltissimi anni a Francesco Rutelli, ha una bella famiglia con lui e insieme hanno adottato tre figli, fra cui due sorelle, una delle quali è Serena.

La coppia ha anche un figlio naturale che si chiama Giorgio, nato prima delle adozioni, decise dalla coppia dopo i vari aborti che ha subito Barbara. Insieme hanno intrapreso una strada complicata e tortuosa, ma non sono mai tornati indietro, perché lo hanno fatto con profonda consapevolezza. I due coniugi amano tutti i loro figli e sono sempre accanto a loro per aiutarli a risolvere qualsiasi questione.

La partecipazione di Serena al Grande Fratello

Sin da ragazzina Serena coltivava il sogno di prendere parte al Grande Fratello. Partecipare a quel reality era un suo obiettivo, ma quando lo ha comunicato alla sua famiglia sono nate delle discussioni. Non da parte di Barbara, che pare fosse d’accordo con quella scelta, era invece Rutelli ad essere nettamente contrario.

Secondo l’ex sindaco di Roma la figlia rischiava di fare una esperienza traumatica, che le avrebbe segnato per sempre la vita. Francesco Rutelli non era contro il programma, semplicemente non voleva che sua figlia finisse in pasto a critiche e ingiustizie che feriscono più di quanto lo possa fare un’arma.

Così, per dare un taglio alle discussioni, i due coniugi hanno deciso di portare Serena da uno psichiatra. A parlarne è stata Barbara mentre era al Maurizio Costanzo Show, come risposta ad una domanda fatta dal giornalista.

Serena è stata in terapia

Pare che la giovane, per partecipare al Grande Fratello, che come tutti sappiamo è un reality che espone i concorrenti alla curiosità del pubblico, è finita in terapia da uno psichiatra. I genitori di Serena, infatti, ha consigliato la figlia di farsi seguire da un esperto per decidere se partecipare al reality oppure no.

Ovviamente la decisione è scaturita anche dal fatto che la giovane, come è noto, è stata adottata e non ha avuto un’infanzia facile. Non solo, pare che il padre naturale in passato le ha rivolto minacce pesanti, addirittura di morte, per questo la Palombelli e Rutelli erano riluttanti verso questa scelta.

Infatti, partecipare al GF voleva dire mettere alla conoscenza di tutti il suo passato e i suoi segreti. Tuttavia, il parere dell’esperto è stato positivo e ha consigliato a Serena di fare questa esperienza perché l’avrebbe arricchita e fortificata.

E così è stato! Serena ha acquisito maggiore fiducia in sé stessa e una notevole sicurezza, che oggi le fa affrontare qualsiasi situazione senza paura e senza timori.