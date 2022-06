Blitz a Torre Maura: sgomberate 4 palazzine Ater occupate abusivamente

Roma, quartiere Torre Maura. È avvenuto questa mattina, giovedì 23 giugno, un vero e proprio Blitz delle forze dell’ordine per liberare alcuni alloggi dell’Ater occupati abusivamente. L’operazione, volta a garantire un maggior decoro e una maggior sicurezza all’interno degli alloggi popolari, è stata eseguita dalla Polizia e dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

Sgomberate 4 palazzine a Torre Maura: i fatti

Gli sgomberi sono avvenuti all’alba di questa mattina, giovedì 23 giugno, ed hanno riguardato quattro appartamenti tra via delle Avocette e via Enrico Giglioli. Nella fattispecie sono stati 3 gli sgomberi avvenuti in via delle Avocette mentre il quarto in via Giglioli.

Sul posto per le operazioni di liberazione delle palazzine dell’Ater erano presenti gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale di Roma Capitale.

Come spiega la Prefettura, le operazioni di sgombero rientrano: ‘In una strategia da tempo perseguita dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, per il ripristino delle condizioni del decoro e sicurezza nei complessi che ospitano gli alloggi popolari e consentire che gli immobili vengano poi consegnati in breve tempo a coloro che ne hanno diritto’.

Immagine di repertorio