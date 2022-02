Blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022: orari e chi può circolare

Nuovo blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022. Dopo lo stop della scorsa settimana nuovo limite alla circolazione per il prossimo weekend, in particolare per la giornata di domenica. Ecco dunque tutte le informazioni sul blocco del traffico a Roma previsto per il 20 febbraio 2022.

Orari blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022

La prossima sarà la terza domenica ecologica del periodo invernale. Stop quindi al traffico veicolare privato nella Fascia Verde dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. In queste fasce orarie non sarà pertanto possibile circolare se non in possesso di alcuni specifici requisiti. Alcune categorie saranno infatti esentate dal blocco della circolazione.

Chi può circolare con il blocco del traffico a Roma

Queste le deroghe allo stop: potranno circolare le auto a benzina Euro 6, le moto a 4 tempi Euro 3 e successive. Via libera anche a ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi. Deroga inoltre per i veicoli elettrici, ibridi, a metano, a Gpl (anche per i mezzi BI-FUEL benzina+Gpl o metano, purché marcianti a Gpl o metano). Esentati dal blocco, poi, i mezzi con contrassegno disabili e quelli dei servizi in sharing. Maggiori dettagli e l’elenco completo delle deroghe nell’ordinanza sindacale che sarà pubblicata nelle prossime ore dal Comune sul proprio sito. L’ultima domenica ecologica in calendario per quest’inverno è per il 13 marzo 2022.