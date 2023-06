Bollette, tutti paghiamo questa voce ma non serve: stai solo buttando tanti soldi

Bolletta: stai solo buttando tanti soldi se stai pagando anche tu questa voce inutile. Ecco a cosa devi prestare attenzione la prossima volta che ti arriva la fattura.

Ogni mese le tue bollette aumentano sempre di più anche se fai di tutto per contenere i costi? Forse non le leggi attentamente: sicuramente anche tu paghi questa voce che non serve a nulla.

Come gestire i costi alti in bolletta

Ogni mese o due, a seconda anche dei contratti stipulati con i vari gestori e società fornitrici di servizi, ci ritroviamo con le bollette da pagare e i cui costi non accennano mai a diminuire.

Anche se fai di tutto per contenere le spese, evitando sprechi superflui, la situazione non cambia. Come mai le fatture sono sempre così alte?

Forse non lo sai perché non leggi con attenzione le bollette che ti arrivano ma ti limiti semplicemente a pagarle: spesso ci sono delle voci inutili che ti svuotano solo il portafoglio. Quali sono? Le vediamo insieme. Per esempio, tutti paghiamo questa voce in bolletta ma non serve: stai solo buttando tanti soldi.

Bolletta, se paghi questa voce stai solo buttando tanti soldi

Con l’inflazione che sta mettendo in crisi l’economia italiana e con gli aumenti di ogni cosa, dalla spesa, alla corrente ai carburanti, affrontare la quotidianità sta diventando una sfida di sopravvivenza.

Se è vero che ci sono costi o spese che si possono contenere o limitare, ce ne sono altre che inconsapevolmente affrontiamo da un punto di vista economico, pur potendone fare a meno. A cosa alludiamo? Per esempio ad alcune voci presenti sulle nostre bollette.

Se ogni volta che ti arriva la bolletta ti ritrovi sempre a pagare cifre più alte, significa che c’è qualcosa che non va. Potresti ottenere un notevole risparmio se solo ti fermassi un momento ad analizzare le singole voci riportate in bolletta.

Lo sapevi per esempio che sulla fattura di fornitura elettrica viene addebitato il canone RAI? Sì, proprio la famosa tassa sulla televisione che in tanti credono di non pagare più da anni.

In realtà, è dal 2016 che la tassa di detenzione sugli apparecchi elettronici è riportata in bolletta ma in pochi ne sono a conoscenza. Da qualche anno la tassa è pari a 90 euro, cifra questa ripartita in più tranche.

Dal 2024, sembra però che il canone RAI sarà scorporato dalla bolletta proprio perché è stato violato il principio di trasparenza nei confronti degli utenti che ignoravano e ignorano tutt’ora, la presenza di questa voce in fattura.

Se non hai dispositivi elettronici in casa, se hai più di 75 anni e un reddito basso o ancora, se sei un diplomatico o un militare, puoi essere esonerato dal pagamento del canone RAI presentando un modulo all’Agenzia delle Entrate. Se rientri nella categoria di coloro che possono non pagare questa imposta sulla televisione, avrai già un risparmio di 90 euro a fine anno.

Parliamo adesso delle bollette del telefono. Anche se i cellulari sono ormai presenti in tutte le case, in alcune di esse c’è ancora però il telefono fisso. Anche su queste fatture ci sono varie voci che potresti evitare di pagare e una in particolare che non serve a nulla e che ti fa solo spendere tanti soldi inutilmente.

Su alcune bollette per esempio, si richiede ancora il compenso per la consegna degli elenchi telefonici che da anni sono in disuso. Parliamo delle famose PagineBianche che potresti ritrovarti ancora a pagare senza saperlo.

Controlla le tue bollette e cerca la voce corrispondente, poi, se effettivamente stai ancora pagando questa tassa inutile, procedi con la disdetta. In questo modo risparmierai altri 4 euro all’anno. Attenzione anche a un’altra voce, quella relativa alla spedizione delle fatture a casa che ti costa altri 3 euro all’anno.

Grazie ad email e cellulari, puoi oggi richiedere l’attivazione gratuita della bolletta online che ti consente di ricevere la tua fattura direttamente sulla tua casella di posta elettronica. Tenere sotto controllo le spese è dunque possibile, basta prestare solo un po’ di attenzione, soprattutto alle bollette.