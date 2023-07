Bollino rosso per allerta caldo, attesi quasi 40 gradi: ecco le zone colpite

In questi giorni sono state rese noto dagli esperti del settore, le regioni e le città più colpite dalla grande ondata di caldo.

In alcune zone d’Italia è scattato l’allarme bollino rosso, dato che in varie località si arriverà a toccare i quaranta gradi. In particolare nella regione Lazio, è scattata l’allerta caldo, che interesserà la città di Roma, dove per tre giorni circa le temperature supereranno i trentacinque gradi per avvicinarsi ai quaranta gradi. In base a quanto hanno dichiarato gli esperti meteo, il forte caldo torrido dovrebbe durare fino al venti luglio.

Allerta caldo torrido in Italia

Le temperature massime in Italia, in questo periodo di forte caldo, spesso supereranno o trentacinque gradi rendendo l’aria poco respirabile. Il bollino rosso, assegnato dal Ministero della Salute, per diverse città d’Italia, stanno a indicare un’emergenza climatica che mette a rischio la salute di bambini e anziani.

In questi giorni, le temperature sono in aumento, con masse d’aria calda proveniente dall’Africa. In base ai dati, si sfioreranno i quaranta gradi nelle zone della Sardegna, Lazio, Val Padana, Toscana, Sicilia e Puglia.

Nello specifico, ben otto città italiane sono state segnalate per emergenza caldo. Le città con bollino rosso sono: Roma, Rieti, Frosinone, Latina, Torino, Perugia e Firenze. Molte altre città sono state evidenziate con allerta arancione e gialla.

Zone con bollino rosso

Roma, in questi giorni sarà colpita da un’intensa ondata di calore. Nella Capitale in base a quanto reso noto dagli esperti si avvertiranno temperature vicine a quaranta gradi. Gli esperti hanno affermato che a Roma, sin dalle prime ore del mattino si avvertiranno temperature molto alte.

Nel Lazio, pure le altre province saranno colpite dal caldo torrido. Sono scattate l’allerta arancione pure nella zona di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, dove si registreranno temperature attorno ai 35 gradi. L’anticiclone africano, in queste ore raggiungerà la sua potenza massima.

Dal punto di vista climatico, queste sono e giornate d’estate più torride e opprimenti. Il forte caldo africano accompagnato dall’ l’elevato tasso d’umidità, sia a Nord che Sud farà sentire i suoi effetti. Il grande caldo sul nostro Paese, secondo esperti meteorologi è una delle più potenti mai registrate.

La giornata di mercoledì, sarà quella dove le temperature raggiungeranno i vertici. Pare che il caldo rovente e afoso, raggiungerà e supererà in vari località del Sud i quaranta e quarantadue gradi. Secondo recenti previsioni, le temperature quest’anno potrebbero fare registrare valori da record.

Cosa fare con l’allerta bollino rosso

Nei periodi di bollino rosso, per potersi tutelare dal caldo eccessivo occorre mettere in atto alcune buone abitudini. Con temperature climatiche superiori ai 35 gradi, il rischio di malessere e colpo di calore è in forte aumento.

La prima cosa da fare, è quella di evitare di uscire nelle ore centrali della giornata. In particolare non si dovrebbe uscire tra le 11 e le 18. Non si dovrebbero fare attività all’aria aperta nei giorni di forte caldo, e sarebbe meglio stare in posti climatizzati.

Per combattere il grande caldo di questi giorni, darebbe il caso di bere molto per evitare la disidratazione corporea. Meglio bere acqua o liquidi senza zucchero, da evitare invece le bevande alcoliche e gassate. Usare ventilatori e climatizzatori a una temperatura adeguata, circa venticinque gradi, senza forti sbalzi termici.

Oltre ad assumere molti liquidi, è opportuno fare pasti leggeri e vestire con indumenti comodi e leggeri. Per ridurre la temperatura corporea si dovrebbero fare docce tiepide e bagnare viso e braccia con panni bagnati. Quando si esce, è utile indossare capelli, occhiali da sole e filtro per proteggersi dai raggi solari.

Prima di salire in automobile, occorre aprire gli sportelli, fare arieggiare bene e soprattutto ricordarsi di non lasciare mai a bordo animali o bambini. Infine, è importante in questa fase di caldo eccessivo, fare attenzione allo stato di salute degli anziani che vivono da soli.