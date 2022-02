Bonus assunzioni 2022: come funzionano, novità e come utilizzarli

Bonus Assunzioni: cosa sono e come funzionano? L’ordinamento italiano prevede che vi siano dei soldi a disposizione dei datori di lavoro per le nuove assunzioni: si tratta di bonus assunzioni istituiti appositamente per favorire l’assunzione, per l’appunto, di nuovo personale. Questo fondo prevede delle agevolazioni e sgravi fiscali su determinate categorie di persone. Nell’articolo seguente approfondiamo quello che c’è da sapere al riguardo.

Bonus assunzioni: come funzionano

I bonus assunzione sono dei benefici dati ai datori di lavoro: essi scatteranno nel momento in cui assumeranno certe tipologie di lavoratori: si parla di categorie svantaggiate e colpite ancora più duramente dopo la pandemia. I benefici possono essere di tipo normativo o economico. Questo consente a certi lavoratori di essere assunti più facilmente, sgravando di molti oneri il datore di lavoro: tra essi particolare attenzione è data ai contributi.

Alcune tipologie di agevolazioni

Il primo di questi bonus che andiamo ad analizzare è quello che riguarda l’occupazione giovanile: esso permette di venir sgravati dal 100% dei contributi per tutti i lavoratori al di sotto dei 35 anni. Abbiamo poi il bonus donne, con un’agevolazione pari al 50% qualora si assumano donne disoccupate da 24 mesi (6 nel caso risiedano in zone svantaggiate). C’è poi il bonus reddito di cittadinanza: come suggerisce il nome in questo caso se viene assunto qualcuno che era beneficiario del reddito di cittadinanza il datore di lavoro avrà una totale riduzione degli oneri previdenziali.

