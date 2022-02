Bonus giardino 2022: come funziona, lavori ammessi, importo e a chi spetta

Bonus giardino. Un altro incentivo ha tutta l’aria di essere prorogato per qualche altro annetto, come nel caso del bonus giardino. Di fatto, La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il suddetto bonus fino al 31 dicembre 2024. Si tratta dell’agevolazione fiscale valida per le spese sostenute negli eventuali interventi straordinari per il rifacimento di giardini e terrazzi. E per la sistemazione, in generale, del verde all’aperto.

Bonus giardino: come funziona?

In soldoni, il bonus consiste in una detrazione Irpef del 36% e potrà essere richiesta fino ad un limite massimo di spesa prevista per 5.000 euro. Il testo massimo di spesa, si riferisce alla singola unità immobiliare. Di conseguenza, la detrazione Irpef, quindi, sarà pari ad un importo non superiore a 1.800 euro per ogni singola unità immobiliare. Inoltre, l’importo verrà ripartito in dieci quote annuali della stessa misura.

Gli interventi per l’incentivo

In tutto ciò, sono prese in considerazione anche le spese sostenute per interventi su parti comuni esterne degli edifici condominiali. Anche in questo caso, la spesa riguarda il singolarizzino condominio. Va da sé, poi che le spese devono avvenire esclusivamente tramite mezzi che consentano la tracciabilità delle transazioni. Ecco una lista abbastanza esaustiva degli interventi per cui è possibile beneficiare del bonus giardino 2022:

sistemazione e ricomposizione a verde di aree all’aperto private di edifici e unità immobiliari già esistenti;

recinzioni;

impianti di irrigazione;

realizzazione di pozzi;

sostituzione di siepi;

grandi potature;

realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;

recupero del verde di giardini di interesse storico.