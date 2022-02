Bonus Psicologo 2022: a chi spetta, importo e come fare domanda

Bonus Psicologo. La misura sarà contenuta — sottoforma di emendamento — all’interno del decreto Milleproroghe e vedrà lo stanziamento di di circa 20 milioni di euro divisi in due tranches. Una parte dei fondi servirà per potenziare la rete di assistenza pubblica mentre la seconda metà andrà invece destinata a favore dei cittadini.

Leggi anche: Bonus occhiali 2022: chi può richiederlo, importo e come fare domanda

Bonus psicologo, a chi spetta e importo

Come precedentemente accennato, questa misura in parte sarà erogata per potenziare il servizio pubblico mentre l’altra parte verrà assegnata ai cittadini in riferimento a specifici criteri Isee. Per quel che riguarda invece l’importo esso avrà un valore massimo di 600 euro a persona e si baserà sulle diverse fasce Isee. In questo modo, si cercherà di venire incontro anche alle esigenze delle persone economicamente più svantaggiate.

Il provvedimento nel suo complesso, consentirebbe di soddisfare una platea di circa 16mila persone. Infatti, tutti gli italiani avranno diritto al bonus, eccezion fatta per le persone con un Isee superiore ai 50mila euro. È infine bene ricordare che per presentare la richiesta sarà necessario attendere in quanto tutte le specifiche del provvedimento, entità, requisiti reddituali, assegnazione, verranno definite con un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Come fare domanda

Stando alle prime informazioni, il bonus psicologo dovrebbe venire erogato sottoforma di voucher dal medico di base. Nella fattispecie, il contributo per il 2022 dovrebbe concretizzarsi in un pacchetto di 6/10 sedute da uno specialista. Da tenere in considerazione che la dell’agevolazione è stata calcolata partendo dal presupposto che la tarrifa base di una seduta presso uno specialista privato si aggira intorno ai 50 euro, moltiplicandola dunque per 12 appuntamenti.