Bonus studenti soggiorni estivi all’estero e in Italia: tutte le info

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il nuovo bando da parte dell’INPS per consentire agli studenti soggiorni estivi all’estero o in Italia. Una sorta di bonus vacanze insomma anche se, come vedremo, non aperto a tutti. Quali sono dunque le condizioni e chi può beneficiare di questo contributo partecipando all’avviso dell’Istituto Nazionale di Previdenza? Vediamolo insieme.

Requisiti

Per poter partecipare e richiedere il contributo per la vacanza è necessario essere in possesso di una serie di requisiti. Il bando offre infatti la possibilità di ricevere contributi per soggiorni vacanze e soggiorni studio ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione:

Iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Che siano dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici

Iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

Bonus vacanze INPS

Il bonus destinato ai figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione non è l’unico bando al quale si può partecipare con l’INPS. Nei giorni scorsi vi avevamo segnalato infatti anche l’avviso Estate INPSieme Senior destinato a pensionati, ai loro coniugi e ai figli disabili conviventi di determinate categorie. Qui tutte le informazioni.

Come fare domanda, scadenze