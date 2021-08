Bonus vacanze 2021 Roma e Lazio: come richiederlo, strutture aderenti, hotel e regole per due notti gratis

Bonus vacanze 2021 Roma e Lazio. Agosto è ormai alle porte e la voglia di andare in vacanza per provare ad archiviare almeno per qualche settimana il delicato e complesso momento storico che stiamo vivendo è quanto mai sentita. ‘Più notti più sogni’, è questo il nome del progetto della Regione Lazio che permette di avere gratis fino a due notti su cinque.

Bonus vacanze 2021 a Roma e nel Lazio, come funziona

Grazie al bonus vacanze i turisti che visiteranno la regione Lazio potranno usufruire di una o due notti gratis all’interno degli hotel e delle strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa. In modo particolare è possibile scegliere tra diverse formule. La prima, permette di avee una notte gratuita dopo un pernottamento di almeno 3 notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva; la seconda opzione dà invece diritto a godere di due notti gratis dopo un soggiorno di almeno 5 giorni consecutivi. È bene ricordare che in entrambi i casi il costo delle notti aggiuntive sarà a carico della Regione. Per questa iniziativa sono stati stanziati 10 milioni di euro. L’obiettivo è quello di far ripartire il turismo non solo nella Capitale ma anche nei piccoli comuni laziali.

Bonus vacanze a Roma e nel Lazio, le strutture aderenti

Moltissime le strutture ricettive aderenti all’iniziativa. Sarà possibile effettuare la prenotazione direttamente attraverso i siti degli hotel aderenti, consultabili grazie al servizio di geolocalizzazione dal sito ufficiale Visit Lazio. È possibile partecipare all’iniziativa già da adesso e fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione per finanziarla. Ecco infine alcune delle strutture ricettive aderenti: Hilton Rome Airport; Best Western Blu Hotel Roma; Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici; Hotel Astoria Garden; Trastevere Gallery Suites Guest House; Rose Garden Palace Hotel Roma.