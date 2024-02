Borgo medievale più affascinante d’Europa, gemma nascosta nel verde: bellezza senza tempo

Il Lazio è circondato da borghi medievali meravigliosi. Il più piccolo è una gemma nascosta nel verde. Dove ammirare i panorami più belli.

Lazio, posto ricco di meraviglie che incantano il turismo nazionale. Il territorio regionale è molto apprezzato, specialmente in un periodo come questo dove si cercano posti sorprendenti a poco prezzo. Non che il Lazio sia sotto costo, ma c’è comunque una spesa relativamente contenuta rispetto ai prezzi esorbitanti di altre mete.

Soprattutto rispetto all’estero. La regione offre la possibilità di fare quattro passi nella storia senza compromettere il portafogli. Una scelta che sta pagando sotto tutti i punti di vista: il prezzo concorrenziale porta apparentemente meno soldi rispetto alle previsioni, ma investe sul ritorno delle persone.

Borghi medievali: qual è il più piccolo del Lazio

Questo assicura una circolazione spedita dell’economia. Punto fondamentale per rilanciare un settore come quello turistico che vive fasi altalenanti. Roma è la certezza, ma il Lazio non è solo la città eterna. La regione gode di borghi magnificenti che aspettano soltanto di essere visti. Il più piccolo e suggestivo resta quello di Marcetelli.

Il merito è della cultura medievale che imperversa, tanto verde e moltitudine di abbazie con panorami mozzafiato. Una cornice ambientale a prova di selfie, in grado di emozionare persino i più scettici. Poi le atmosfere di un tempo sono rimaste e si rintracciano dentro quelle che erano (e restano) le locande.

Curiosità e caratteristiche

Un posto su cui è sempre possibile fare affidamento per evitare la calca e trovare ugualmente un pasto all’altezza, ma anche un luogo di ristoro. Inteso non solo come nutrimento, ma anche e soprattutto come condivisione di emozioni. Senza contare le acque dei fiumi che rispondono al passaggio dei turisti: la freschezza di certi scorci richiama le cartoline più belle che si stagliano in una perenne ammirazione tra passato, presente e futuro. Marcetelli fa proprio il detto less is more: è il borgo più piccolo del Lazio, ma anche quello con più segreti e curiosità. Tutte da scoprire.