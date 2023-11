Bruce Willis, la malattia lo sta consumando poco a poco: le sue condizioni attuali

L’addio di Bruce Willis al mondo del cinema e ad Hollywood ha sconvolto i fan e gli attori di tutti il mondo. L’annuncio è stato dato contemporaneamente da tutte le donne della sua famiglia che lo accudiscono e assistono quotidianamente. L’attore americano soffre di una grava malattia, l’afasia, e le sue condizioni di salute peggiorano giorno dopo giorno. Un’ondata di affetto e sostegno social ha travolto l’attore in questo buio momento della sua vita. Ecco le sue condizioni attuali.

La malattia di Bruce Willis e l’amore della famiglia

L’affetto e l’amore delle persone si vedono nei momenti di difficoltà: è facile amare una persona quando va tutto “rose e fiori”, non lo è quando quella persona si ammala di una malattia che la consuma e la rende irriconoscibile.

La malattia che ha colpito Bruce Willis e l’ha costretto a ritirarsi a soli 67 anni dal mondo dello spettacolo è l’afasia, un disturbo che provoca gravi danni al sistema cognitivo e al cervello. La persona colpita da questa malattia ben presto smette di capire, parlare, scrivere, leggere e fare le normali attività della vita quotidiana. Necessita di assistenza continua, ma anche affetto, sostegno e amore. Diventa fragile e vulnerabile come non mai. Ecco perché tutte le donne della vita dell’attore hollywoodiano si sono riunite attorno a loro per aiutarlo: la prima moglie Demi Moore e le loro 3 figlie Rumer, Scout, Tallulah, e la sua seconda moglie Hemma Haming con le figlie Mabel Rey e Evelyn Penn. Un esercito di donne pronte a salvarlo.

La famiglia allargata e il buon esempio

La famiglia di Bruce Willis è un magnifico esempio di famiglia allargata dove vige il rispetto reciproco. Non ci sono odi e rancori, ma solo affetto e sostegno e soprattutto c’è un obiettivo comune: aiutare Bruce (padre e marito) che ha fatto tanto per loro.

Il divo, con oltre 100 film alle spalle, già tempo prima della rivelazione al mondo della sua malattia, evitavano di comparire in pubblico e non accettava più ruoli nei film. La demenza frontotemporale l’ha colpito all’improvviso, senza alcuna previsione, oltre un anno fa. Si tratta di una malattia invalidante e che degenera rapidamente.

Oggi Bruce non riconosce più né le mogli né le figlie né tantomeno gli amici di una vita. Non è in grado di parlare o capire un discorso né di leggere o scrivere. Non è più l’uomo di una volta e non lo sarà mai più. Si può solo accudire e amare in questa ultima fase della sua vita. Nonostante le figlie gli mostrano quotidianamente foto di famiglia, lui fatica a ricordare e riconoscerle. L’attore americano ha completamento perso se stesso e la gioia di vivere, è solo lo spettro del grande divo che fu e che fece innamorare milioni di fan in tutto il mondo.