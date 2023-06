Bucato morbido e profumato, come ammorbidirlo con il trucco delle lavanderie

Desideri ottenere un bucato morbido e profumato in lavatrice? Niente paura, ecco un trucco semplice da mettere in pratica per avere un bucato morbidissimo e dal profumo gradevole e delizioso.

Ottenere un ammorbidente naturale è facile, basta scegliere ingredienti efficaci, in grado di penetrare nelle fibre dei tessuti e di liberarli dai residui lasciati dai detersivi. Quali prodotti scegliere per avere un bucato morbido e profumato? Ecco una miscela da usare nel risciacquo della lavatrice!

Un ammorbidente naturale con due ingredienti

Preparare un ammorbidente naturale efficace e che dia ottimi risultati non è difficile, basta scegliere gli ingredienti giusti. E a portata di mano ne abbiamo tanti, ma ve ne sono alcuni più potenti di altri, che riescono dove neanche i migliori ammorbidenti del supermercato riescono a fare.

Perfetti da usare anche per capi pregiati e tessuti delicati, questi ingredienti vanno dosati con cura e mescolati bene per risultare omogenei e garantire risultati sorprendenti. Nulla a che fare con gli ammorbidenti che trovi sul mercato, ricchi di sostanze chimiche che possono danneggiare i tessuti.

Non solo, spesso la composizione di questi ammorbidenti lascia residui nelle fibre dei tessuti, proprio come fa il detersivo, infeltrendole e facendole diventare dure. La falsa morbidezza in realtà nasconde qualcos’altro e a lungo andare i nostri capi non saranno più gli stessi.

E allora,come avere un bucato di lavatrice soffice e morbido? E anche profumato? Quali sono gli ingredienti naturali da utilizzare per ottenere una soluzione da usare come ammorbidente nel risciacquo? Non ci crederai, ma ottenere un bucato dall’odore gradevole e più morbido di quanto pensi è possibile e non servono grandi cose, basta mettere in atto un semplice trucco.

E’ sufficiente creare una miscela a base di aceto e lavanda per rendere le fibre dei tessuti morbidissimi e soffici. Inoltre, la soluzione lascerà nei tessuti un fresco profumo. Ecco come procedere per mettere in atto questo trucco!

Aceto alla lavanda per il risciacquo

La miscela di aceto e lavanda è perfetta per rendere soffice e morbido il bucato e quando lo uscirai dalla lavatrice sentirai anche un delizioso profumo. Per usarla devi metterla nel risciacquo, così da trattare i tessuti con questo metodo naturale ed ecologico. Per preparare l’aceto alla lavanda ecco cosa ti serve:

450 grammi di aceto bianco distillato;

1 cucchiaino di olio essenziale di lavanda.

La preparazione della miscela è semplice: prendi un barattolo capiente dotato di coperchio, metti dentro l’aceto e versa all’interno l’olio essenziale di lavanda. Agita il barattolo per far amalgamare bene la soluzione ed è già pronta da utilizzare. Per rendere il bucato morbido e profumato ti basta versarne 1/4 di tazza nella vaschetta dell’ammorbidente ed è fatta. Ogni volta che devi usare la miscela agita il barattolo per far mescolare gli ingredienti.

Proprietà dell’aceto e della lavanda

Il composto di aceto e lavanda funziona davvero per rendere i tessuti morbidi e profumati. Utilizzato nel risciacquo, l’aceto libera le fibre dai residui di detersivo, dove spesso si deposita, e gli indumenti risulteranno soffici e brillanti nei colori.

Tutti i tessuti, dal cotone al lino alla lana, risulteranno più soffici e anche più facili da stirare. L’aceto libera le fibre anche dal calcare e agisce a fondo grazie alle sue eccellenti proprietà antibatteriche. Infatti, funge da perfetto igienizzante sui tessuti, liberandoli da germi e batteri.

Questo ingrediente naturale e potente è ideale anche per pulire la lavatrice in profondità, basta metterne 1 tazza e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto con acqua calda. Il risultato è garantito!

Anche l’olio essenziale di lavanda ha delle incredibili proprietà, fra cui quelle antibatteriche e antifungine. Il suo profumo delicato e al tempo stesso inebriante aggiunge al bucato quella freschezza che solo gli ingredienti naturali sanno dare.

Dunque, come abbiamo visto, fare il bucato e avere la certezza di renderlo morbido e profumato non è difficile. Grazie a questa miscela di aceto e lavanda, che oltretutto è di facile preparazione, potrai avere panni perfetti e luminosi, liberi da residui e calcare, e senza inquinare l’ambiente.

Perché anche questo è un aspetto importante e non bisogna sottovalutarlo. La miscela naturale da usare come ammorbidente è completamente ecologica, non arreca danni all’ambiente ed è anche economica.

Con questo trucco al cento per cento naturale otterrai un bucato perfetto e risparmierai anche tanti bei soldini, visto che gli ingredienti sono a basso costo. Non esitare ad usare questa soluzione che ti permetterà finalmente di avere risultati addirittura oltre le aspettative!