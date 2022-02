Calendario scioperi febbraio 2022, date e orari: le giornate a rischio

Calendario scioperi febbraio 2022. Si preannuncia un mese caldo sul fronte degli scioperi che riguarderanno trasversalmente diversi settori, in particolare quello dei trasporti. Attenzione massima anche per la giornata del 15 febbraio data a partire dalla quale scatterà l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori over 50. In quella data è previsto uno sciopero generale. Ma andiamo con ordine.

Sciopero Roma venerdì 4 febbraio 2022

Intanto dopodomani si ferma il trasporto pubblico locale a Roma. L’agitazione è stata indetta dal sindacato USB con i lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30. La manifestazione, lo ricordiamo, coinvolgerà anche i mezzi Atac, Roma Tpl e Cotral , così metro, tram e bus nella Capitale (e non solo) saranno a rischio, creando non pochi disagi ai pendolari.

Sciopero generale Nazionale 15 febbraio 2022

Come detto una delle date da cerchiare in rosso è quella di martedì 15 febbraio. Lo sciopero interesserà l’intera giornata e riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Ripercussioni ci saranno anche sul fronte dei trasporti.

Calendario scioperi febbraio 2022: a fine mese nuovo stato di agitazione per i trasporti

A fine febbraio nuovi scioperi sono previsti nuovamente tra il personale addetto al trasporto pubblico locale. Anche se lo stato di agitazione, indetto da varie sigle sindacali, ha carattere Nazionale in ogni Regione assumerà modalità differenti.